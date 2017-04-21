مفاجأة.. دوافع “ليست إرهابية” وراء الهجوم على حافلة بروسيا دورتموند

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

اعتقلت الشرطة الألمانية رجلا “28 عام” صباح اليوم الجمعة يشتبه في علاقته بهجوم استهدف حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكره ممثلو الادعاء الاتحادي.

واعتقل الرجل، الذي ينتمي لأصول ألمانية وروسية خلال عملية للشرطة بالقرب من بلدة توبينغن في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي البلاد.

ويواجه الرجل اتهامات بالشروع في القتل، والتسبب في انفجار وإحداث إيذاء بدني خطير.

وذكر ممثلو الادعاء أن المشتبه به كان يأمل في تخفيض سعر أسهم نادي درتموند لكرة القدم.

وطبقا للتحقيقات، فقد اشترى المشتبه به خيار بيع أسهم بقيمة 78 ألف يورو (84 ألف دولار) في النادي عبر الانترنت من الفندق الذي كان يقيم فيه الفريق،

وكان هذا الإجراء سيتيح له إمكانية بيع الأسهم بسعر محدد سلفا، ما كان سيدر عليه أرباح كبيرة.

وكان المشتبه به يقيم في نفس الفندق أيضًا منذ التاسع من نيسان/أبريل.

ووقعت ثلاثة انفجارات بينما كانت حافلة الفريق تغادر الفندق، في طريقها إلى أحد الاستادات في 11 نيسان/أبريل، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وتعرض مارك بارترا، مدافع دورتموند لكسر في رسغه الايمن وإصابات من كسور الزجاج، جراء الانفجار.

وتأجلت المباراة المقررة ضد فريق “إيه.سي.موناكو” نتيجة للانفجارات.

وكان يتم التعامل مع الحادث في بادئ الأمر على إنه حادث إرهابي بعد العثور على مذكرة، تلمح إلى صلة إرهابية بالحادث.

وقالت الشرطة إنه تم وضع عبوات ناسفة عند سياج، بالقرب من موقف سيارات الفندق.

من المقرر أن يعقد ممثلو الادعاء الالمان مؤتمرًا صحافيا في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا (1030 بتوقيت غرينتش) في مدينة كارلسروه لتقديم مزيد من المعلومات بشأن التحقيق حول الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على حافلة فريق “بوروسيا دورتموند”.

وسيتم إصدار بيان من قبل متحدثة باسم الادعاء.