أليغري: كان بإمكاننا اللعب ليلة كاملة أمام برشلونة دون تلقي أهداف

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

لا يزال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يرى مجالًا لتطوير أداء فريقه رغم أنه لقّن برشلونة درسًا في كيفية خوض مباراتي ذهاب وإياب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتفوّق بطل إيطاليا على برشلونة في لقاء الذهاب على أرضه بنتيجة 3/0 الأسبوع الماضي قبل أن يقدم عرضًا دفاعيًا رائعًا ويفرض رقابة قوية على ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار ليخرج بتعادل سلبي أمس الأربعاء ويتأهل لنصف النهائي.

ورغم ذلك قال أليغري إن يوفنتوس كان بوسعه أن يجعل الأمور أكثر سهولة على نفسه إذا نجح في استغلال المساحات في صفوف برشلونة مع تقدم الفريق الكتالوني للهجوم.

وفي مرات عديدة تقدم يوفنتوس إلى الأمام لكنه كان يفتقر للمسة الأخيرة.

وقال أليغري للصحفيين: “ما هي الأمور التي نحتاج لتحسينها؟ يتعلق الأمر بالاستفادة من الاستحواذ على الكرة خاصة في الشوط الثاني

وأضاف: “سمح المنافس لنا بالمساحات ولم نكن جيدين بما يكفي لاستغلال ذلك رغم أنه ينبغي القول إنه يمكن التأثر بالإرهاق وبالدفاع القوي عندما تسنح الفرصة للهجوم”.

وبصفة عامة لم يكن أليغري في حالة تسمح له بالتدقيق في كل شيء.

وقال أليغري: “كان يجب أن نتحلى بهدوء أكبر وبقوة أكبر أثناء تقدم المنافس لكن ليس سهلًا أن نفعل ذلك هنا”.

وشعر أليغري أن فريقه، الذي لم يخسر بالمسابقة واستقبل هدفين فقط، كان بوسعه أن يستكمل الليلة كلها دون أن تهتز شباكه وقال: “يوفنتوس العظيم فقط هو القادر على التأهل أمام برشلونة”.

وفي ظل تقدم يوفنتوس بـ 8 نقاط على أقرب منافسيه في الدوري الإيطالي والوصول إلى نهائي كأس إيطاليا يواصل أليغري محاولات التتويج بالثلاثية هذا الموسم.

وهذا يعني أنه لا يوجد وقت للاحتفال بالتأهل وهو الأمر الذي لم يكن أليغري في حاجة لتذكير لاعبيه به.

وقال أليغري: “إنها اللحظة الحاسمة في الموسم وهؤلاء الرجال لديهم شعورٌ عالٍ بالمسؤولية والاحترافية. ما أحبه في هذا الفريق أنه لا يوجد حاجة لإبلاغهم بذلك”.

وأضاف: “أنا سعيد بما يحققه اللاعبون لكن أهم شيء هو ألا نحاول الاحتفاظ بهذا المستوى بل نتطلع إلى المزيد من التطوير”.