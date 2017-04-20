بيكيه يهاجم ريال مدريد مجددًا.. تعرف على آخر تصريحاته

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

أطلق جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، سهام انتقاداته مجددًا ضد ريال مدريد، قبل المباراة المرتقبة بين الناديين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعد أن أكد أن جماهير النادي الملكي تطلق صافرات الاستهجان ضد لاعبيها حتى عندما يفوزون.

وقال بيكيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أمر مثير أن ترى كامب نو يصفق للاعبيه رغم الخروج، إنهم معتادون (جماهير ريال مدريد) على إطلاق صافرات الاستهجان حتى لو تأهلوا”.

وأشار اللاعب الإسباني في تغريدته إلى جماهير برشلونة، التي صفقت للفريق رغم خروجه أمس الأربعاء من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

كما ألمح في الوقت نفسه إلى ما حدث أول أمس الثلاثاء عندما أطلقت جماهير ريال مدريد صافرات الاستهجان ضد كريستيانو رونالدو، قبل أن يسجل اللاعب البرتغالي 3 أهداف “هاتريك” في مرمى بايرن ميونخ، في المباراة التي انتهت بفوز النادي الملكي 4/2، لينتزع بطاقة تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد القادم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يتعين على النادي الكتالوني تحقيق الفوز إذا أراد الاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويتفوق ريال مدريد على برشلونة بـ 3 نقاط، كما أنه لا تزال لديه مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو.