مفاجأة في التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

المصدر: إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس عن التشكيلة المثالية لإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفؤجئ عشاق ريال مدريد بغياب مدافع الفريق، البرازيلي مارسيلو عن التشكيلة رغم المستوى المميز الذي ظهر عليه أمام بايرن ميونخ الثلاثاء.

وصنع النجم البرازيلي هدفًا ومنع بايرن ميونخ من تسجيل هدف، بخلاف قيامه بـ 9 مراوغات خلال المباراة (رقم قياسي في البطولة هذا الموسم)، كما أنه صنع 8 فرص محققة للتسجيل.

وحضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فقط من ريال مدريد بعد أن سجل 3 أهداف (هاتريك). ونفس الشيء بالنسبة لبايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند، حيث حضر لاعب من كل فريق، بينما يتواجد لاعبان من برشلونة وموناكو، أما يوفنتوس فقد حجز 3 مقاعد في التشكيلة.

وجاء التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن (برشلونة)

الدفاع: داني ألفيس (يوفنتوس)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، بونوتشي (يوفنتوس)، ساندرو (يوفنتوس).

الوسط: ساؤول (أتلتيكو مدريد) .. ليمار (موناكو)، مبابي (موناكو)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، ماركو رويس (بروسيا دورتموند).