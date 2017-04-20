نوير يوجّه ضربة جديدة لبايرن ميونخ

المصدر: برلين - إرم نيوز

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إن مانويل نوير حارس مرمى الفريق لن يحتاج للخضوع لعملية جراحية بسبب إصابته الأخيرة في القدم ولكنه لن يعود للفريق هذا الموسم.

وتعرض نوير لكسر في مشط القدم خلال خسارة فريقه أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء وعلى الفور تم استبعاده عن المشاركة في المباريات عدة أسابيع.

وكان نوير قد خضع لعملية جراحية في قدمه قبل 3 أسابيع.

ويعني تأكيد اليوم، الخميس، أنه بالإضافة لغياب نوير عن مباريات فريقه في الدوري، لن يتمكن نوير من لعب المباراة النهائية لكأس ألمانيا يوم 27 مايو إذا استطاع الفريق التغلب على بروسيا دورتموند في الدور قبل النهائي الأسبوع المقبل.

وقال نوير على الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: “بالطبع، حزين لأنني لن أستطيع المشاركة مع الفريق لنهاية الموسم. والآن أركز على استعادة عافيتي في أسرع وقت ممكن”.