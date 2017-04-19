اليويفا ينفي فتح تحقيق ضد لاعبي بايرن ميونخ

المصدر: نيون (سويسرا) – إرم نيوز

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أنه لن يفتح أي تحقيق بعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، رغم التقارير الواردة حول تهجم بعض لاعبي الفريق الألماني على غرفة خلع ملابس الحكام بعد اللقاء.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أن اليويفا لن يقوم بفتح أي تحقيق من أي نوع بعد المباراة الدرامية والمثيرة للجدل، التي فاز بها ريال مدريد 4 / 2 في الوقت الإضافي، لينتزع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولا يعني هذا أن اليويفا لا يستطيع اتخاذ أي إجراء تأديبي في المستقبل.

وطبقا للمعلومات الواردة من عدة وسائل إعلام إسبانية، قام لاعبو بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي وأرتورو فيدال وتياغو ألكانتارا بتتبع الحكم المجري فيكتور كاساي حتى غرفة خلع الملابس، معربين عن غضبهم من أخطائه.

وأشارت بعض من وسائل الإعلام هذه إلى أن قوات الشرطة تدخلت من أجل إخراج اللاعبين المذكورين من الغرفة.

وكان بعض من لاعبي بايرن ميونخ ومسؤوليه قد وجهوا كلمات قاسية ضد حكم بعد المباراة.

وجذب كاساي الأنظار ناحيته بعد أن قام بطرد أرتورو فيدال قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بالإضافة إلى احتسابه هدفين للاعب كريستيانو رونالدو من تسلل واضح.