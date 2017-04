لماذا شكر توني كروس جماهير بايرن ميونخ؟ (فيديو)

لم يكن أحد ليلوم جماهير بايرن ميونخ لو خرجوا سريعا من ملعب سانتياغو برنابيو فور تسجيل كريستيانو رونالدو هدفه الثالث في شباك مانويل نوير في الوقت الإضافي، من إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

لكن هذه الجماهير التي شعرت بالظلم من بعض قرارات الحكم المجري فيكتوي كاساي التي تغاضت عن هدفين من تسلل لرونالدو انتظرت حتى بعد نهاية المباراة من أجل نجل لاعب النادي البافاري السابق توني كروس.

وهتفت الجماهير لنجل كروس، لاعب ريال مدريد الحالي، الذي نزل إلى أرضية الملعب من أجل تسجيل هدف من ركلة جزاء ونال تشجيعا كبيرا من الجماهير حتى هز الشباك.

وغادر كروس العملاق البافاري في 2014 للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني لكن الجماهير ما زالت تعشقه لذلك ساندت نجله وحيّته كثيرا بعد نزوله مع والده لأرض الملعب عقب نهاية المباراة.

وشكر الدولي الألماني جماهير فريقه السابق عبر حسابه على “إنستغرام” مع نشره فيديو مصور لابنه وهو يسجل في المرمى وجماهير بايرن تشجعه في المدرجات دون أن تنصرف.

وقال كروس: “شكرا لمشجعي بايرن التي جعلت الليلة خاصة للغاية لنجلي”.

After FT, Toni Kroos & his son play on the Real Madrid pitch

Bayern Munich fans applaud ???????????? pic.twitter.com/lrIYpndDDF

— 101 Great Goals (@101greatgoals) April 19, 2017