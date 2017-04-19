راموس يوجه رسالة قاسية لبيكيه بعد سخريته من تأهل ريال مدريد (فيديو)

المصدر: مدريد - إرم نيوز

سخر الإسباني سيرخيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد، من مواطنه جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، بعد التغريدة التي كتبها الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب تأهل الريال لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بيكيه كتب بضع نقاط عبر حسابه الرسمي، وهو ما فسره متابعوه بالسخرية من حكم مباراة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، والتي شهدت جدلاً تحكيميًا كبيرًا.

وقال راموس، في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية، إنه لم ينس ما حدث في مباراة باريس سان جيرمان أمام برشلونة، والتي شهدت فوز الأخير بنتيجة (6-1)، مشيرًا إلى أن الفريق الكتالوني حسم تأهله لربع النهائي بمساعدة الحكم.

وأضاف مدافع الريال، أن بيكيه عليه الانتظار ليرى ما سيحدث في مباراة فريقه أمام يوفنتوس، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء، في إياب ربع النهائي.

يذكر أن ريال مدريد ترشح لنصف النهائي، برفقة جاره أتلتيكو، بفضل فوزه على بايرن ميونخ (4-2)، بعد أن حسم موقعة الذهاب أيضًا بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل “الروخي بلانكوس” للدور ذاته على حساب ليستر سيتي الإنجليزي.

ويخوض برشلونة مواجهة حاسمة ومرتقبة أمام ضيفه يوفنتوس، ويحتاج الفريق للفوز برباعية نظيفة لضمان التأهل لقبل النهائي، بعد الخسارة ذهابًا بنتيجة (0-3).