فيدال: حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ “مهرج”

المصدر: مدريد - إرم نيوز

وجه أرتورو فيدال، نجم وسط بايرن ميونخ الألماني، كلمات قاسية للحكم المجري فيكتور كاساي، الذي أدار المباراة التي جمعت بين النادي البافاري ومضيفه ريال مدريد الإسباني، أمس الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن فريقه تعرض للسرقة.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد 4 / 2 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية على حساب النادي الألماني، الذي سقط في مباراة الإياب -أيضا- في ميونخ أمام العملاق الإسباني بنتيجة 2 / 1.

وقال فيدال عقب المباراة: “عندما تقدمنا في نتيجة المباراة 2 / 1، شعر لاعبو ريال مدريد بالانزعاج ولكن الحكم بدأ في القيام باستعراضه الخاص وعندما أصبحنا أقل عددا زادت الأمور صعوبة، الفارق كان كبيرا، هذه السرقة لا يمكن أن تحدث في دوري الأبطال”.

وأشار فيدال، الذي نال البطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، إلى أن خروجه من الملعب لم يكن عادلا، كما انتقد تسجيل ريال مدريد لهدفين من تسلل في الوقت الإضافي.

وأضاف نجم منتخب تشيلي: “هذا كان واضحا للغاية، لقد كان أمرا قبيحا، لعبنا مباراة الذهاب في ظل نقص عددي وهنا أيضا، ولهذا تثور الشكوك”، في إشارة إلى طرد زميله خابي مارتينيز في المباراة الأولى في ميونخ.

واستطرد: “أتمنى ألا تحدث هذه الأشياء مرة أخرى، أشعر بغضب كبير، الحكم أقصانا من دوري الأبطال”.

ووصف لاعب النادي البافاري حكم مباراة أمس بـ”المهرج”، واختتم: “عندما يلعب فريقان من الفئة الأولى لا يمكن أن يقوم الحكم بدور المهرج ليقدم عرضا في المباراة ويمنح الأفضلية لريال مدريد”.