أليغري ضد إنريكي.. 5 عوامل تحسم الصدام في موقعة برشلونة ويوفنتوس

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ليلة مثيرة من ليالي دوري أبطال أوروبا حين يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية بالبطولة على ملعب “كامب نو”.

ويتحدث الكثيرون عن معجزة كروية جديدة بطلها برشلونة بتعويض الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق الكتالوني قبل أسبوع واحد في جولة الذهاب أمام يوفنتوس بثلاثية دون رد.

ويذهب عشاق البارسا إلى “ريمونتادا” جديدة بعدما أطاح فريقهم بمنافسه باريس سان جيرمان الفرنسي بسيناريو غير متوقع بالفوز بنتيجة 6-1 ليعوض هزيمته برباعية دون رد في لقاء الذهاب.

وبعيداً عن حسابات الريمونتادا، يبدو هناك صراع فني مرتقب ومثير بين المدرب الإيطالي ماسيمو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، والمدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، وهو ما يرصد ملامحه “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

صراع المواهب الخارقة.. ميسي وديبالا

سيكون هناك صراع مميز بين المواهب الخارقة بنكهة أرجنتينية بين ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وباولو ديبالا، نجم يوفنتوس.

يبقى ميسي نجم الشباك في فريق برشلونة وسجل 29 هدفاً في 28 لقاء وصنع 11 هدفاً لزملائه ويسعى للإبقاء على حلمه بالتتويج مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ديبالا نجم الشباك في يوفنتوس خاصة أنه سجل هدفين في لقاء الذهاب، وشارك اللاعب الموهوب في 25 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 أهداف لزملائه في الموسم ويسعى لمواصلة مشوار تألقه.

هيغواين وسواريز.. صدام القناصين

يلمع صدام من نوع آخر في لقاء يوفنتوس وبرشلونة وهو صدام القناصين بين الثنائي الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، وغونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس.

ويبدو سواريز من القناصين المميزين في قارة أوروبا، وسجل في الموسم الحالي 24 هدفاً وصنع 14 هدفاً ويتميز بقدراته الفنية والبدنية الهائلة التي تجعله مصدر خطورة على دفاع يوفنتوس.

ويلمع اسم هيغواين النجم الأرجنتيني الذي سجل أيضاً 23 هدفاً في 32 مباراة وصنع 3 أهداف لزملائه ويبدو -أيضاً- مصدر إزعاج على دفاع البارسا.

معركة الوسط.. خضيرة أم إنييستا؟

يبقى لقاء برشلونة ويوفنتوس بمثابة صراع شرس في وسط الملعب سيحسم كثيراً من ملامح وتفاصيل هذه المعركة الساخنة.

يعتمد برشلونة على لمسات الموهوب وصاحب العقل المدبر لهجمات الفريق أندرياس إنييستا، صاحب الـ32 عاماً، الذي يعول على خبراته وقدراته الفنية فهو اللاعب الذي صنع 6 أهداف سجلها الفريق هذا الموسم رغم مشاركته في 1748 دقيقة.

سيكون إنييستا محاطاً بثنائي يجيد بشكل أكبر الأدوار الدفاعية وهما بوسكيتس وراكيتيش وهو ما يجعله يلعب بشكل أكثر راحة ويتقدم هجومياً بشكل مميز.

ويعتمد يوفنتوس على وسط ملعب صلب وحديدي في وجود القلب النابض سامي خضيرة نجم ريال مدريد الإسباني السابق الذي لعب 27 مباراة هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

ويعول اليوفي في لقاء الإياب أمام برشلونة على مجهود الدينامو صاحب الرئات الثلاث خضيرة بجانب وجود الموهوب صانع الألعاب بيانيتش الذي يمنح فريقه الاستحواذ والسيطرة بشكل رائع مع وجود 3 صناع لعب خلف المهاجم هيغواين على الأرجح هم ديبالا وكوادرادو ومانزوكيتش.

وأكد النجم المصري حازم إمام، لاعب أودينيزي الإيطالي الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن يوفنتوس لديه منظومة رائعة في وسط الملعب ستجعل مهمة برشلونة صعبة للغاية خاصة في وجود خضيرة وبيانيتش فهما دويتو مميز.

وأشار إلى أن الثلاثي بوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا لديهم قدرات فردية وجماعية مميزة أيضاً، موضحاً أن هذا الصراع سيحسم شكل المباراة بين الفريقين.

لعبة الدفاع.. كيليني يخطف الأضواء

يتوقع الكثيرون أن يكون اللعب كله باتجاه مرمى يوفنتوس وبالتالي فلعبة الدفاع ستكون خيار المدرب أليغري في مواجهة برشلونة.

ويعتمد أليغري في أغلب الأوقات على طريقة 3-4-3 ويراهن على الثلاثي المخضرم كيليني وبارزالي وبونوتشي ولكن في لقاء الذهاب لعب أليغري برباعي دفاعي واعتمد على كيليني وبونوتشي وداني ألفيس وساندرو.

في دفاع يوفنتوس، يخطف كيليني الأضواء في ظل قدرته على بناء الهجمة بشكل سليم ومهمته المنتظرة بإيقاف خطورة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وكان أليغري ذكياً بإراحة بونوتشي وكيليني في لقاء بيسكارا الأخير بالدوري ولعب بالثنائي بارزالي وروجاني، ولن تكون الأنظار تجاه دفاع يوفنتوس فقط بل مهمة دفاع برشلونة الذي سيواجه مرتدات اليوفي والهجمات المعاكسة المتوقعة من باولو ديبالا وهيغواين.

بوفون.. والحلم الغائب

يخوض الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون القائد المميز لفريق يوفنتوس مباراة برشلونة في كامب نو لإنقاذ حلم يسعى في كل مرة لتحقيقه يراوده طوال تاريخه الطويل في ملاعب الساحرة المستديرة ويبدو أن الأوان قد آن لتحقيقه.

لم يفز بوفون بلقب دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخه الطويل في الملاعب، وكان الحارس المخضرم صاحب الـ39 عاماً شاهداً على تحطم هذا الحلم مرتين عامي 2003 و2015.

نعم، شاهد بوفون ضياع حلمه بالتتويج بلقب أوروبا الغائب عن أحضانه أمام لاعبي برشلونة.. الأمر لن يكون عادياً بالنسبة لحارس إيطاليا الأول فالدوافع كلها موجودة لديه لقيادة اليوفي لعبور هذه المواجهة والثأر من يوفنتوس وعدم السماح باهتزاز شباكه 4 مرات لتحدث الريمونتادا.

وأكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن وجود بوفون يصعب مهمة برشلونة أمام يوفنتوس.

وأضاف: “برشلونة تخطى من قبل سان جيرمان الفرنسي بستة أهداف، ولكن لم يكن هناك بوفون في شباك الفريق الفرنسي ولم يكن أمام دفاع يوفنتوس.. المهمة ستكون صعبة”.