رونالدو يقهر بايرن ميونخ ويصعد بريال مدريد للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا

المصدر: مدريد - إرم نيوز

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للصعود إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، بعد أن منحه الفوز 4 /2 على ضيفه بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الثمانية للبطولة.

وتكفل رونالدو بتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها النادي الملكي بطاقة العبور المستحقة إلى الدور قبل النهائي.

وتقدم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 51 ثم تعادل رونالدو للريال في الدقيقة 76 ولكن بعد دقيقة واحدة فقط سجل سيرخيو راموس مدافع أصحاب الأرض هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه.

وأنهى بايرن ميونخ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم بايرن ميونخ 2 /1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 104 ثم عاد وسجل الهدف الثالث له ولفريقه (هاتريك) في الدقيقة 109.

وسجل لاعب الوسط الشاب ماركو أسينسيو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 111 بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.

وتفوق ريال مدريد 6 /3 في مجموع المباراتين بعد فوز الملكي في مباراة الذهاب 2 /1 .

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف الأوروبية إلى 103 هدفا بعد أن كان قد سجل هدفي الفوز للريال في مباراة الذهاب.

وسجل بايرن ميونخ أسرع خروج له من البطولة الأوروبية منذ خروجه من دور الستة عشر على يد إنتر ميلان في 2011 .

وواصل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تفوقه على استاذه كارلو انشيلوتي مدرب بايرن ميونخ، بعد أن عمل كمساعد له في النادي الملكي في موسم 2014/2015.

ويتطلع ريال مدريد للحفاظ على لقب البطولة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في أخر أربعة أعوام.

كما يسعى النادي الملكي للفوز باللقب الأوروبي للمرة الـ12 في تاريخه علما بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 11 لقبا.