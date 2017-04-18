توخيل: بروسيا دورتموند جاهز نفسيًا لمواجهة موناكو

المصدر: موناكو - إرم نيوز

قال توماس توخيل، مدرب بروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، إن فريقه بات جاهزًا من الناحية النفسية لقلب تأخره بفارق هدف أمام موناكو بعد خسارته على أرضه 3-2 في مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب هجوم تعرضت له حافلة الفريق.

وهزت ثلاثة تفجيرات حافلة دورتموند بينما كانت في طريقها إلى الاستاد، يوم الثلاثاء الماضي، وأصيب الإسباني مارك بارترا مدافع الفريق بكسر في ذراعه وغاب عن اللقاء.

وتأجلت المباراة إلى اليوم التالي وظهر دورتموند بشكل متواضع وأكد المدرب توخيل أن فريقه لم يكن مستعدًا لخوض اللقاء بعد فترة قصيرة جدًا من الهجوم.

وقال توخيل خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة الإياب في فرنسا، غدًا الأربعاء: “ألقينا ما حدث وراء ظهورنا.. نحن في حالة نفسية مستقرة ونركز بشكل كامل في مباراة الإياب”.

وأضاف: “نعلم القدرات التي نملكها وما الذي يتعيّن علينا فعله، قطعنا مشوارًا رائعًا في دوري الأبطال ولا نرغب في التوقف عند هذه المرحلة، وفي مباراة الذهاب كان من المستحيل أن نلعب بمستوانا المعروف خاصة من ناحية التركيز”.