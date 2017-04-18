إنريكي لجماهير برشلونة: لا ترحلوا في الدقيقة 80 سنحرز 5 أهداف في يوفنتوس

المصدر: برشلونة – إرم نيوز

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن قناعته بأن فريقه قادر على حسم تأهله للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي، غدًا الأربعاء، مع يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الثمانية، بعد خسارته في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، مؤكدًا أن الخيار الوحيد للفريق هو الهجوم بشكل مستمر.

وقال إنريكي، اليوم الثلاثاء: “لا يعتريني أي شك (بقدرة برشلونة على العودة)، هذه المرة الأمر أكثر سهولة، إذا سجلنا الهدف الأول، فسيسجل جمهور كامب نو الهدف الثاني، في حين سيأتي الهدف الثالث تلقائيًا”.

وأضاف: “لا يوجد ما نخسره في هذه المباراة وهذا ما سيحررنا من الضغط، أما بالنسبة للمنافس فسيكون عليه أن يقرر إما اللجوء إلى الدفاع أو الهجوم، بينما لا نملك نحن إلا خيارًا واحدًا وهو الهجوم والهجوم والاستمرار في الهجوم”.

ورغم شعور الإحباط وخيبة الأمل، الذي سيطر عليه بعد سقوط برشلونة أمام يوفنتوس في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة، عدل لويس إنريكي حديثه متناسيًا انتقاداته لأداء لاعبيه في الشوط الأول من تلك المباراة، حيث بعث رسالة تفاؤل لجماهير النادي الكتالوني قبل مباراة الغد المصيرية.

واستطرد: “نحن في ظروف مشابهة لظروف مباراة باريس سان جيرمان، ولكن هذه المرة نحتاج إلى عدد أقل من الأهداف، ثلاثة أهداف فقط، ولكن علينا أن نعي أن المنافس ستسنح له بعض الفرص أيضًا وقد يتمكن من تسجيل هدف، هدفنا هو إحراز خمسة أهداف”.

واختتم: “ما أريد أن أقوله للجماهير هو ألا ترحل في الدقيقة 80 لأنها ستفقد رؤية شيء مهم لأننا سنستمر في المحاولة حتى النهاية، لديهم فرصة تجربة ليلة تاريخية أخرى، لقد رأوا كيف تمكن برشلونة من تسجيل ثلاثة أهداف في ثلاثة دقائق”.