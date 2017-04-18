6 أوراق تحسم مباراة ريال مدريد وبايرن في دوري أبطال أوروبا

المصدر: كريم محمد – إرم نيوز

بعد أن حقق ريال مدريد الإسباني الفوز على بايرن ميونخ الألماني في عقر داره بهدفين مقابل هدف، مساء الأربعاء الماضي، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. لن يكون الاختبار سهلاً في لقاء الإياب مساء الثلاثاء بملعب “سنتياغو برنابيو” فالاحتمالات كلها واردة.

يتوقع الجميع قمة ساخنة وربما ثأرية بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للبايرن أمام تلميذه السابق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال.

ويعاني الفريقان من غيابات مؤثرة في قمة البرنابيو فالريال يفتقد خدمات جناحه السريع الويلزي جاريث بيل بجانب البرتغالي بيبي والفرنسي فاران كما أن بايرن يلعب دون قلبي دفاع تقريباً في ظل إصابة هوميلز وبواتينغ التي تقلل فرص مشاركتهما وإيقاف خافيير مارتينيز.

ورغم هذه الغيابات إلا أن الأنظار تتجه نحو بعض الأوراق التي تحسم صراع ريال مدريد وبايرن ميونخ في لقاء دوري الأبطال، وهو ما يرصده “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

كريستيانو رونالدو

سجل رونالدو ثنائية في لقاء الذهاب ولعب زيدان بورقة النجم البرتغالي بشكل رائع في موقعة “أليانز آرينا” بعدما اعتمد عليه كرأس حربة وليس جناحًا؛ ما هدد عمق دفاعات البايرن.

ويبقى السؤال كيف يبطل أنشيلوتي خطورة رونالدو في ظل افتقاده قلبي الدفاع الأساسيين في لقاء البرنابيو؟ وهل يستطيع وجود آلابا في مركز قلب الدفاع أن يتصدى لرونالدو أم أن المهمة ستكون شبه مستحيلة؟

يرى هاني رمزي، مدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق، أن المهمة أصبحت شبه صعبة خاصة في الخط الخلفي للبايرن.

وأضاف رمزي لـ “إرم نيوز” ثنائية بنزيما ورونالدو الذي لعب في عمق دفاع بايرن خلال لقاء الذهاب قادر على إحداث الفارق في مباراة الإياب والأمر لن يكون سهلاً على الفريق البافاري لأن رونالدو يملك الخبرات التي تساعده على هز الشباك من أنصاف الفرص.

ورغم أن الأرقام تؤكد تراجع رونالدو عن المواسم الماضية فقد سجل 19 هدفاً في 24 لقاء وهو معدل أضعف مما قدمه النجم البرتغالي في السنوات الأخيرة إلا أن محبي رونالدو يؤكدون أن لقاء برنابيو كان بداية انطلاق جديدة له في الموسم الحالي بعد معاناته من الاستهلاك البدني نتيجة عدم حصوله على راحة كافية لخوضه أمم أوروبا وكأس العالم للأندية.

وأراح زيدان نجمه رونالدو في لقاء خيخون الأخير قبل مباراتي بايرن وبرشلونة في الدوري لأنه يعلم أن رونالدو هو فرس الرهان ونجم الشباك في اللقاءين.

كريم بنزيما

وتبدو قوة وجود الفرنسي كريم بنزيما في الخط الأمامي للريال لأنه قادر على التجانس والتفاهم مع رونالدو بشكل خاص وهو ما يزعج دفاع بايرن.

ابتعد بنزيمة عن خطورته وأهدافه في كثير من اللقاءات لدرجة أنه سجل 9 أهداف فقط في الموسم الحالي ولكن النجم الفرنسي يمتاز داخل الملعب بدور تكتيكي خاص وضعه له زيدان بالتأخر وسحب مدافع خارج المنطقة؛ ما يتيح فرصة الضغط لرونالدو وبيل أو الجناح المنطق واللاعب المتقدم من وسط الملعب للوصول للمرمى.

ويحتاج بايرن لتعامل دفاعي خاص في وسط الملعب لإبطال ثنائية بنزيما ورونالدو حسبما يرى رضا شحاتة ، نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، في تصريحات لـ”إرم نيوز” مؤكداً أن ريال مدريد يلعب بشكل رائع بهذا الثنائي ضلعي مثلث BBC.

وأوضح أن غياب بيل مؤثر ولكن تراجعه في الفترة الأخيرة لن يعطيه التأثير نفسه مؤكداً أن الريال يملك 4 بدائل مهمة له وهم أسينسيو ولوكاس وجيمس رودريغيز وإيسكو الذي تألق في لقاء خيخون وسيكون له دور مهم في مباراة بايرن.

ليفاندوفيسكي

إذا كان ريال مدريد يتباهي بفوزه في بايرن في عقر داره فعشاق البافاري يراهنون على عودة الهداف البولندي ليفاندوفيسكي لقيادة الهجوم لإسقاط الريال في قلب البرنابيو.

يقدم ليفاندوفيسكي موسماً رائعاً فقد سجل 26 هدفاً في 28 مباراة وأصبح عنوان القوة الضاربة في هجوم البايرن ويملك الحلول الفردية سواء بضربات الرأس أو التسديدات لتسجيل الأهداف.

ويحتاج ريال مدريد ليقظة دفاعية في وجود الثنائي راموس وناتشو لمواجهة ليفا القناص وهو ما يراه مدافع منتخب مصر الأسبق سمير كمونة ونجم كايزر سلاوترن الألماني الأسبق في تصريحاته لـ”إرم نيوز”.

وأضاف ” ليفاندوفيسكي مهاجم مقاتل بمعنى الكلمة، يصنع الفارق ويستطيع أن يستفيد من قدراته سواء بإجادة ضربات الرأس أو التسديدات وريال مدريد سيحتاج يقظة طوال اللقاء لأن ليفاندوفيسكي قادر على هز الشباك في أي لحظة”.

روبين

استطاع زيدان أن يتعامل بشكل مميز مع تحركات روبين في لقاء الذهاب ولكن النجم الهولندي سيكون ورقة مهمة للبايرن حتى إذا لعب بالطريقة نفسها على الجانب الأيمن.

ربما يظهر روبين في تسديدة خطيرة أو مراوغة مبهرة أو تمريرة قاتلة وهو ما يتمناه جمهور البايرن رغم أن زيدان لعب عليه بثلاثة لاعبين في كل تحركاته إلا أن عودة ليفاندوفيسكي ستشغل بال قلبي دفاع الريال وستقلل من الضغط على روبن.

وسجل روبن 9 أهداف في الموسم الحالي كما أنه يعلم جيداً ملعب برنابيو الذي تواجد به قبل سنوات حين كان لاعباً في ريال مدريد قبل رحيله للبايرن.

مودريتش

يتميز ريال مدريد بوجود لاعب موهوب وعقل مفكر وهو الكرواتي مودريتش الذي يصنع الفارق دائماً بتمريراته وتسديداته القوية.

يمنح مودريتش الريال دائماً الاستحواذ بتمريراته الدقيقة بجانب أداء الدور الدفاعي مع توني كروس وخلفهم كاسيميرو وهو ما يمنح الفريق الإسباني قوة مهمة في وسط الملعب.

فيدال

يراهن بايرن ميونخ على الدور المهم الذي يلعبه التشيلي أرتورو فيدال في تكملة الهجمات خلف ليفاندوفيسكي أو رأس الحربة الصريح.

فعلها فيدال في لقاء الذهاب باستغلال هذه النقطة وسجل هدفاً وأضاع آخر من ضربة رأس فوق العارضة ثم أضاع ضربة جزاء لتبقى دوافع التألق موجودة لدى النجم التشيلي في لقاء الإياب.