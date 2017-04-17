ما سر ثقة نيمار في ريمونتادا جديدة ضد يوفنتوس؟

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

يبدو نيمار مهاجم برشلونة واثقًا من أن الفريق الكتالوني يمكن أن يدشّن عودة أخرى لا تنسى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ظل سعيه لقلب تأخره بنتيجة 3/0 في ذهاب دور الـ 8 أمام يوفنتوس عندما يلتقي الفريقان في لقاء الإياب بعد غدٍ الأربعاء.

ومثلما حدث في الجولة الماضية عندما قلب برشلونة تأخره 4/0 في مباراة الذهاب ليطيح بباريس سان جيرمان فإن العملاق الإسباني سيعوّل على نيمار لتقديم أداءٍ ساحرٍ آخر إذا أراد بلوغ الدور نصف النهائي.

وسجل اللاعب البرازيلي هدفيْ برشلونة الرابع والخامس في إياب دور الـ 16 وهيّأ السادس ليفوز الفريق 6/1 ويعبر لدور الـ 8 بعد فوزه 6/5 في مجموع المباراتين.

وإذا ما تمكن برشلونة من صنع المستحيل في دور الـ 8 أيضًا عقب خسارته في تورينو 3/0 فإنه سيحتاج لوصول الجناح البرازيلي لأفضل حالاته.

وسيكون نيمار قد حصل على قسط كبير من الراحة بعد غيابه عن انتصار برشلونة 3/2 على ريال سوسيداد يوم السبت الماضي وهو الأول من بين 3 مباريات سيتعرض فيها للإيقاف في الدوري الإسباني وتشمل أيضًا لقاء القمة أمام ريال مدريد الأحد المقبل.

وبعد طرده في هزيمة الفريق 2/0 أمام مالاغا وتعرضه لإيقاف طويل عقب تصفيقه بسخرية للحكم الرابع فسيكون لدى اللاعب البرازيلي ما يسعى لإثباته في دوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار في مقابلة مع محطة “إسبورتي إنتراتيفو” التلفزيونية البرازيلية: “يجب أن نؤمن بقدرتنا على القيام بها ثانية”.

“في يوم ما أبلغني والدي بشيء لا يزال يدور في ذهني وأعتقد أنه صحيح. أمامنا فريق مختلف هذه المرة؛ إلا أن برشلونة لا يزال كما هو. يمكننا القيام بنفس الأمر ثانية”.

“قمنا بذلك مرة ويمكننا القيام بها ثانية. يجب أن نقدم أقصى ما لدينا. إذا ما مضت كافة الأمور على ما يرام فستحدث عودة ثانية”.

“أؤمن بفريقي وبقوتنا. كل شيء ضاع (بالفعل) لذا فإنه ليس لدينا ما نخسره بل يمكننا الفوز بكل شيء”.

وعلى الرغم من أن نيمار سيعود للمشاركة مع فريقه في المباراة فإنه من المحتمل ان يلعب الفريق بدون خافيير ماسكيرانو الذي لم يتدرب اليوم بسبب إصابته في ربلة الساق لينضم للغائبيْن منذ فترة طويلة وهما أليكس فيدال ورافينيا.