زيدان غير واثق من تخطي عقبة بايرن ميونخ

المصدر: مدريد - إرم نيوز

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، أنه يرغب في أن يرى فريقه غدًا الثلاثاء في مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أوروبا محافظًا على طموحه الكبير، رغم صعوبة المواجهة.

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم على هامش لقاء الغد “يجب أن نقدم مباراة كبيرة وأن نسعى إلى الفوز، لن نركن إلى التخمينات، ولن نفكر في مباراة الذهاب، بايرن ميونخ لا يتغير سواء كان على ملعبه أو خارجه، سيجعل الأمر صعبًا، لدينا مباراة وعلينا أن نلعبها بشكل جيد للغاية”.

وحقق ريال مدريد نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بالفوز 2/1 في ميونخ، إلا أن زيدان لا يثق كثيرًا بهذه النتيجة، حيث قال “نعرف أن مباراة الذهاب لا تضمن لنا شيئًا، ما يتعين علينا فعله هو تقديم مباراة كبيرة”.

ويرغب زيدان في أن يرى ملعب “سانتياغو برنابيو”، معقل ريال مدريد، ممتلئًا عن آخره خلال مباراة الغد، وأضاف قائلًا “جماهيرنا ستكون لها أهمية أكبر من المعتاد، نحتاج إليهم دائما، إنهم موجودون دائمًا ولكننا نرغب في أن يصلوا في دعمنا إلى الذروة، وجود الجماهير في سانتياغو برنابيو يشكّل دفعة دائمًا وخاصة في مباريات مهمة مثل هذه”.

وتحدث زيدان عن عمله كمدير فني وقائد لريال مدريد داخل غرفة خلع الملابس، وقال “من المهم أن يشعر الجميع بمشاعر الحب من الآخرين، أرى أن اللاعبين يؤمنون بي، لدينا شغف للوصول إلى الهدف معًا، إنها جينات النادي، لدي 24 لاعبًا وأنا معجب بهم جميعًا، أنا مدرب سعيد للغاية”.

ورافق زيدان خلال المؤتمر الصحفي اللاعب البرازيلي كاسميرو، الذي طالب زملاءه في ريال مدريد بتوخي الحذر خلال مباراة الغد رغم ميزة التقدم في مباراة الذهاب.

وقال كاسميرو “لا يمكننا أن نغيّر عقليتنا أو طريقة فهمنا لكرة القدم، الجماهير ستكون مهمة للغاية، ستكون مباراة صعبة لأن بايرن ميونخ فريق كبير”.

وأضاف اللاعب البرازيلي قائلًا “لدينا كل شيء لتقديم مباراة كبيرة، ما يتعين علينا فعله واضح للغاية بالنسبة لنا، علينا أن نحترم المنافس لأن التأهل لم يحسم بعد”.