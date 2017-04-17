لماذا وصف كيليني برشلونة بـ”سمكة القرش”؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

لا يرى جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس الإيطالي المخضرم أن فريقه ضَمِنَ التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم فوزه في ذهاب دور الـ 8 3/0 على برشلونة معتبرًا أن النادي الكتالوني مثل “سمكة القرش” يشم رائحة الدم ويركض نحوها.

وتشتهر سمكة القرش بالميل نحو أي دم عبر حاسة الشم، حيث تركض نحو أي ضحية تشم من ناحيتها رائحة الدم من أجل افتراسها، وفي وصف المدافع الدولي المخضرم ما يشير إلى رغبة برشلونة الكبيرة في الانتفاضة وتعويض خسارته في الذهاب عبر “ريمونتادا” جديدة في كامب نو.

ونجح برشلونة في الانتفاض في دور الـ 16 بتعويض خسارته 4/0 أمام باريس، وأمام سان جيرمان للانتصار 6/1 في الإياب والتأهل لدور الـ 8.

ورغم أن هذه المرة كان الشعور السائد في برشلونة هو الاحباط وليس الغضب. فالفريق الكتالوني بات على شفا الخروج من دوري أبطال أوروبا إلا أن الأمل ما زال قائمًا.

وقال كيليني الذي سجّل هدفًا بين ثلاثية “السيدة العجوز” في تورينو لشبكة “سكاي سبورتس” الرياضية إنه يدرك خطورة برشلونة قائلًا: “إنهم مثل أسماك القرش يشم رائعة الدم وعلينا أن نبقيهم بعيدًا عن مرمانا حتى لا نمحنهم الفرصة”.

وشدد المدافع الإيطالي على ضرورة تسجيل هدف في شباك برشلونة في كامب نو قائلًا: “نحن في منتصف الطريق نحو قبل النهائي يجب علينا تسجيل أهداف هناك ولو هدف واحد حتى لا نؤدي بشكل متراجع ودفاعي لكن هز شباك المنافس سيمنحنا الثقة ويؤثر على الروح المعنوية للمنافس”.

ويأمل يوفنتوس في الاعتماد على نجمه باولو ديبالا في هز الشباك مجددًا بعد ثنائية مباراة الذهاب إلا أن الدولي الأرجنتيني تعرض لإصابة في الكاحل ولم يتدرب أمس الأحد؛ إلا أن الفريق يأمل في مشاركته يوم الأربعاء في كامب نو.