إيسكو ينال فرصة ذهبية للعب دور أساسي مع ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

المصدر: مدريد - إرم نيوز

رغم غيابه بشكل كبير عن حسابات ريال مدريد الإسباني في مبارياته الماضية ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بات لاعب خط الوسط إيسكو يمتلك فرصة ذهبية للعب دور أساسي مع الفريق في المباراة المقررة، غدا الثلاثاء، أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

فبعد تألق إيسكو ضمن صفوف الريال وتسجيل هدفين للفريق في المباراة التي فاز فيها على مضيفه سبورتينغ خيخون 3 / 2، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، لا يبدو أمام المدير الفني زين الدين زيدان بديلا عن إسناد دور أساسي لإيسكو الذي يتمتع بشعبية هائلة بين جماهير الملكي.

وقال زيدان عقب مباراة خيخون التي تعادل فيها الريال مرتين بعد تقدم خيخون، قبل أن يحسم الريال الفوز بالهدف الثاني لإيسكو في الوقت القاتل: “لقد كان حاسما، حققنا الفوز بالمباراة من خلاله”.

وبات في حكم المؤكد أن يدفع زيدان بلاعب الوسط إيسكو في التشكيل الأساسي للريال في مواجهة بايرن ميونخ غدا، علما بأنه لم يلعب سوى 77 دقيقة بقميص الفريق في دوري الأبطال هذا الموسم.

وفي ظل إصرار زيدان على الدفع بالثلاثي غاريث بيل وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو ضمن التشكيلة الأساسية للريال في كل مباراة أوروبية، لا يكون لدى المدير الفني الفرنسي خيار سوى الدفع بثلاثة لاعبين فقط في خط الوسط، وهو ما كان يقلص فرصة إيسكو، حيث من الصعب أن يحل مكان كاسيميرو أو لوكا مودريتش أو توني كروس في التشكيل الأساسي.

ومع ذلك، ينتظر أن يختلف الوضع في مباراة الغد خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية الكبيرة المطالبة بإشراك إيسكو أساسيا، وكذلك معاناة بيل من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) وعدم ظهوره بكامل لياقته.

وكان زيدان يجد في الضغوط التي يواجهها لإشراك الثلاثي الهجومي باستمرار، عذرا لاستبعاد إيسكو من التشكيلة الأساسية.

ويبدو الوضع الذي يعيشه زيدان حاليا، معروفا لدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونخ والمدرب السابق للريال، فهو يدرك أن لاعبين محددين يجب أن تكون لهم الأولوية في المشاركة قبل غيرهم.

وذكر أنشيلوتي في كتابه الأخير الذي أصدره بعنوان “القيادة الهادئة”، أنه بعد استبدال بيل في مباراة أمام فالنسيا في العام 2015، عندما كان مدربا للريال، استدعي لمكتب رئيس النادي لعقد اجتماع.

وأضاف أنشيلوتي أنه طولب حينذاك بإشراك بيل في العمق وليس على الأطراف كما كان يشركه.

ورحل أنشيلوتي عن تدريب الريال بنهاية موسم 2014 / 2015 رغم قيادة الفريق للقب دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق.

وتشهد مباراة الغد عودة تشابي ألونسو، لاعب وسط بايرن ميونخ، إلى ملعب فريقه السابق ريال مدريد.

كذلك تشهد المباراة عودة لاعب آخر ليس مفضلا لدى جماهير الريال إلى ملعب “سانتياغو برنابيو”، وهو روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل رباعية لبروسيا دورتموند في شباك ريال مدريد ليقود الفريق الألماني للفوز 4 / 1 في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية العام 2013.

وكان الريال قد فاز في مباراة الإياب على ملعبه حينذاك 2 / صفر لكن دورتموند صعد للنهائي فائزا بنتيجة إجمالية 4 / 3 .

وتبدو الأمور أكثر سهولة بالنسبة للريال في مباراة الغد بعد أن تغلب على بايرن ميونخ في عقر داره ذهابا 2 / 1.

وسلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية الضوء، اليوم الإثنين، على الإحصاءات الأخيرة، والتي ترشح الريال بشكل كبير لتجاوز بايرن والصعود إلى المربع الذهبي بالنسخة الحالية.

ففي آخر 37 مباراة لريال مدريد على ملعبه في دوري الأبطال، لم تكن هناك سوى نتيجتين فقط إذا تكررت إحداهما في مباراة الغد، سيتلقى الفريق صدمة الخروج على يد، وهما هزيمته أمام برشلونة صفر / 2 في العام 2011 وأمام شالكه 3 / 4 في موسم 2014 / 2015.

كذلك أظهرت الإحصاءات أن بايرن ميونخ مني بثماني هزائم خلال آخر 11 مباراة له على ملعب الريال.