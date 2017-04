بايرن ميونخ يترقب عودة هاميلز وبواتينغ في مواجهة ريال مدريد

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني أنه يتطلع إلى انضمام المدافعين ماتس هاميلز وجيروم بواتينغ إلى المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في قائمة العائدين للمشاركة ضمن صفوف الفريق في مباراته المقررة، غدا الثلاثاء، أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال كارل-هاينز رومينيغه، رئيس بايرن ميونخ، قبل سفر الفريق إلى إسبانيا، اليوم الاثنين: “سيخضع (هاميلز) لاختبار الليلة، سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة له في تدريبات أمس، وكذلك بالنسبة لبواتينغ، وعاد روبرت أيضا للتدريبات مع الفريق من جديد”.

وأضاف: “الآن علينا الانتظار، ولا نشعر بالتشاؤم إزاء ما سيتضح في نهاية اليوم”.

ويواجه بايرن ميونخ مهمة شاقة ويسعى إلى قلب الموازين لصالحه وانتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي بالبطولة الأوروبية، علما بأنه خسر مباراة الذهاب على ملعبه أمام ريال مدريد 1 / 2.

وغاب ليفاندوفسكي المصاب في الكتف وهاميلز المصاب في الكاحل عن صفوف بايرن في مباراة الذهاب، بينما عانى بواتينغ خلال الأيام القليلة الماضية من إصابة عضلية.

Jérôme Boateng and Mats Hummels travel with the team to Madrid. They will both have a late fitness test to see if they can play tomorrow pic.twitter.com/JnHu3vA3bV

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 17, 2017