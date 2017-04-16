نبأ سار لبايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد

المصدر: برلين - إرم نيوز

تعززت آمال فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في إمكانية لحاق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بمباراة الفريق أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، بعد غدٍ الثلاثاء، في إياب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب عودته لتدريبات النادي البافاري اليوم الأحد.

ويعوّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونخ، كثيرًا على ليفاندوفسكي لتعويض خسارة الفريق الموجعة 2/1 أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب التي جرت بميونخ يوم الأربعاء الماضي، والتأهل للمربع الذهبي للمسابقة القارية.

وصرح ليفاندوفسكي، بعدما شارك في الحصة التدريبية التي أجراها بايرن ميونخ ظهر اليوم: “أشعر إنني بحالة جيدة. إنني راضٍ للغاية لأنني تمكنت من المشاركة في التدريب. كل شيء على ما يرام”.

وتعرض ليفاندوفسكي، الذي يتربع على صدارة هدافي الدوري الألماني (بوندسليغا) برصيد 26 هدفًا، لإصابة في الكتف، أبعدته عن مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، وكذلك عن لقاء الفريق الأخير بالدوري الألماني أمام مضيفه باير ليفركوزن، الذي انتهى بالتعادل السلبي أمس السبت، وشهد تسابقًا بين لاعبي بايرن ميونخ في إهدار الفرص التي سنحت لهم.

في المقابل، مازالت الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة قلبي الدفاع ماتس هوملز وجيروم بواتينغ في لقاء العودة أمام ريال مدريد لعدم تعافيهما من الإصابة، فيما تأكد غياب المدافع الإسباني خافي مارتينيز بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة الذهاب.

وفي حال عدم مشاركة هوملز وبواتينغ في اللقاء، فإن من المرجح أن يدفع أنشيلوتي بغوشوا كيميتش وديفيد ألابا لتعويض غيابهما.

من جانبه، شدد فيليب لام قائد بايرن ميونخ أن فريقه لديه القدرة على قلب المعطيات في لقاء العودة الذي سيقام بملعب (سانتياغو برنابيو) معقل الفريق الملكي، والتأهل لدور نصف النهائي لدوري الأبطال للعام السادس على التوالي.

وقال لام: “سنذهب إلى هناك وسنحاول قلب الأمور. لن يكون الأمر سهلًا، نحن الطرف الخاسر حتى الآن، ولكننا نمتلك فرصة الفوز في مدريد”.