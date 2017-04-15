شكوك حول لحاق ديبالا بموقعة برشلونة

المصدر: تورينو - إرم نيوز

يشعر يوفنتوس بالتفاؤل بشأن تعافي مهاجمه باولو ديبالا من الإصابة قبل مواجهة برشلونة يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما خرج أمام بيسكارا اليوم السبت.

وخرج اللاعب الأرجنتيني، الذي سجل هدفين في الفوز 3/0 على برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، وهو يعرج بسبب مشكلة في الكاحل في الشوط الثاني من فوز فريقه 2/0 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد تعرضه لتدخل قوي من سولي مونتاري.

وأبلغ ماسيميليانو آليغري الصحفيين: “تعرض لكدمة والتواء بسيط ولكن أعتقد أن بإمكاننا الشعور بالتفاؤل”.