هل سبّ إنريكي لاعبه ماسكيرانو في مباراة يوفنتوس؟ (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

كشفت محطة تلفزيونية إسبانية، أن لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، سبّ خافيير ماسكيرانو، مدافع الفريق، خلال الخسارة بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

وبدا إنريكي غاضبًا من أداء فريقه خلال الخسارة، وهو ما أظهره برنامج “لا سيكستا” على التلفزيون الإسباني، حيث بدا من حركات الشفاه سبّ المدرب للاعبه المخضرم.

وقال إنريكي موجهًا كلماته إلى مساعده أونزوي: “يا له من أمر محرج”، وذلك في تعليقه على تحول الدفاع إلى أشلاء أمام هجمات يوفنتوس القوية، حيث بدا الأرجنتيني المخضرم غير مقنع في غياب سيرجيو بوسكيتس.

وظهر الغضب جليًا على المدير الفني لبرشلونة عندما فشل ماسكيرانو في التمرير إلى مواطنه ليونيل ميسي، رغم أن إنريكي صرخ فيه، قائلاً: “مرر إلى ليو”، لكن المدافع فشل في الأمر ليُضطر المدير الفني إلى سبه، وفقًا لما قالته المحطة الإسبانية.

وشعر لاعبو برشلونة بالإحباط وليس الغضب عقب الخسارة في تورينو، حيث بات الفريق الكتالوني على شفا الخروج من دوري الأبطال وقليل من يؤمن بقدرة برشلونة على قلب الطاولة من جديد.

وبعدما حقق أكبر انتفاضة في تاريخ البطولة أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 إذ عوض خسارته ذهابًا 4-صفر ليتقدم بنتيجة إجمالية 6-5 فإن برشلونة مطالب بتحقيق نتيجة مماثلة على ملعبه أمام يوفنتوس بعد أيام لكن بأربعة أهداف نظيفة.