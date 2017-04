إدانة عراقية للهجوم على حافلة دورتموند (فيديو)

تلقى نادي بروسيا دورتموند مساندة معنوية عربية من لاعبي الزوراء ونفط الوسط بوقوف الفريقين دقيقة حداد قبل مواجهتهما بالدوري العراقي على الهجوم الإرهابي على حافلة النادي الألماني.

إذ وقف اللاعبون على دائرة المنتصف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة غداة هجوم بـ 3 قنابل على حافلة بروسيا دورتموند أثناء توجه الفريق إلى ملعبه لمواجهة موناكو في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا ما دفع لتأجيل المباراة من الثلاثاء إلى الأربعاء بسبب هذا الهجوم.

Great gesture during a league game in Iraq! We truly want to thank you! We're overwhelmed by the tremendous solidarity worldwide. ???? https://t.co/g6EeWq6WQ6

— Borussia Dortmund (@BVB) April 14, 2017