إدانة عراقية للهجوم على حافلة دورتموند (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تلقى نادي بروسيا دورتموند مساندة معنوية عربية من لاعبي الزوراء ونفط الوسط بوقوف الفريقين دقيقة حداد قبل مواجهتهما بالدوري العراقي على الهجوم الإرهابي على حافلة النادي الألماني.

إذ وقف اللاعبون على دائرة المنتصف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة غداة هجوم بـ 3 قنابل على حافلة بروسيا دورتموند أثناء توجه الفريق إلى ملعبه لمواجهة موناكو في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا ما دفع لتأجيل المباراة من الثلاثاء إلى الأربعاء بسبب هذا الهجوم.

Great gesture during a league game in Iraq! We truly want to thank you! We're overwhelmed by the tremendous solidarity worldwide. ???? https://t.co/g6EeWq6WQ6 — Borussia Dortmund (@BVB) April 14, 2017

وقالت متحدثة اليوم الجمعة إن ممثلين للادعاء الألماني لديهم شكوك بشأن صحة رسائل زعمت أن إسلاميين متشددين هم الذين نفذوا هجومًا على حافلة فريق بروسيا دورتموند.

وذكرت محطة (إيه.آر.دي) الألمانية نقلًا عن وسائل إعلام أخرى أن السلطات عثرت على 3 رسائل متطابقة مطبوعة باللغة الألمانية قرب موقع هجوم يوم الثلاثاء كُتب فيها أنه نفذ “باسم الله”.

لكن المحطة أضافت نقلًا عن تقرير أمر محققون بإجرائه أن هناك “شكوكًا كبيرة” بشأن الرسائل وأشارت إلى أنها قد تكون كتبت لتضليل الناس ليظنوا أن الهجوم له دافع إسلامي متشدد.

وقالت فراكو كولر المتحدثة باسم مكتب الادعاء العام الاتحادي عندما طلب منها التعليق على تقرير المحطة “هذا دقيق” وقالت عن الرسائل “إنها مشكوك فيها بالفعل”.

ولدى سؤالها عن سبب تلك الشكوك قالت إنها لا يمكنها إعطاء المزيد من المعلومات بشأن تحقيق جارٍ.

ووقعت 3 انفجارات لدى توجه حافلة تقل لاعبي بروسيا دورتموند إلى استاد ناديهم لمباراة في دوري أبطال أوروبا ضد نادي موناكو الفرنسي يوم الثلاثاء مما أسفر عن إصابة المدافع الإسباني مارك بارترا.

وعبر خبراء عن تشككهم بشأن مصدر الرسائل.

وقالت مصادر أمنية إن محققين يحاولون معرفة ما إذا كان متطرفون من اليمين أو اليسار نفذوا الهجوم.

وبعد يوم من الهجوم وصف وزير داخلية ولاية نورد راين فستفاليا الرسائل بأنها “غير عادية”.