شكوك حول مشاركة غاريث بيل أمام بايرن ميونخ في الإياب

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

دفع زين الدّين زيدان بماركو أسينسيو بدلًا من الويلزي غاريث بيل خلال مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء كإجراء احترازي حتى لا تتفاقم إصابة بيل.

لكن يبدو أن بيل قد لا يلحق مباراة الإياب الأسبوع المقبل حيث يعاني من إصابة عضلية كما أنه سيغيب عن مواجهة سبورتينغ خيخون يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

وتجددت إصابة بيل في عضلة الساق اليمنى خلال الفوز 2/1 على بايرن ميونخ الألماني لذلك تم استبداله.

لذا من المرجح أن يريح المدرب الفرنسي جناحه الويلزي خلال مباراة العودة حتى لا يثقل عليه خاصة خلال المراحل الحاسمة من الموسم.

وغاب اللاعب الويلزي 3 أشهر تقريبًا بعد تعرّضه لإصابة خلال مواجهة سبورتينغ لشبونة في دور المجموعات في نوفمبر الماضي.