هل تصالح سواريز مع كيليني بعد العضة الشهيرة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تصالح الإيطالي جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس الإيطالي، مع الأوروغوياني لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، وذلك بعد العضة الشهيرة في مونديال البرازيل 2014.

وابتسم اللاعبان، عند لقائهما، وتصافحا، متناسين عضة سواريز لكيليني، والعقوبة التي تعرض لها “العضاض” نتيجة الحادثة.

وقام سواريز خلال نهائيات كأس العالم في البرازيل 2014، بعضّ كيليني خلال مباراة إيطاليا والأوروغواي في البطولة، وعلى أساس هذه الحادثة صار يلقب بالعضاض.