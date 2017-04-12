الشرطة الإسبانية تعتقل جماهير ليستر سيتي (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

اعتقلت الشرطة الإسبانية عددا من جماهير ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

واشتبك عدد من مشجعي الفريق الإنجليزي مع الشرطة ليلة الثلاثاء، ما أدى إلى القبض على ثمانية منهم قبل أكبر مباراة يواجهها الفريق في دوري الأبطال.

وليستر سيتي الذي يدربه كريغ شكسبير، هو الفريق الإنجليزي الوحيد المتبقي في دوري الأبطال بعد خروج مانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام.

وأظهر ليستر سيتي قدرة غير عادية على تحدي التوقعات، لكنه سيواجه أصعب اختبار له حتى الآن في دور الثمانية ضد أتلتيكو مدريد وصيف البطل في نسختي 2014 و2016.

وعكس ليستر، الذي واجه بعد تتويجه باللقب تراجعا في النتائج كلف في النهاية المدرب كلاوديو رانييري منصبه في فبراير/شباط الماضي، لم يواجه اتليتيكو صعوبات مماثلة.

Some of the riot police in Plaza Mayor #Madrid tonight pic.twitter.com/acdDlBmwe5 — Phil Mackie (@philmackie) April 11, 2017

وسيخوض الفريق الإنجليزي المباراة دون قائده ويس مورغان الذي تم استبعاده من المواجهة.