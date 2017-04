الشرطة الإسبانية تعتقل جماهير ليستر سيتي (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسبانية عددا من جماهير ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

واشتبك عدد من مشجعي الفريق الإنجليزي مع الشرطة ليلة الثلاثاء، ما أدى إلى القبض على ثمانية منهم قبل أكبر مباراة يواجهها الفريق في دوري الأبطال.

وليستر سيتي الذي يدربه كريغ شكسبير، هو الفريق الإنجليزي الوحيد المتبقي في دوري الأبطال بعد خروج مانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام.

One of 3 @LCFC fans arrested for no obvious reason in #Madrid tonight #ChampionsLeague pic.twitter.com/J0aICQmvAU

— Phil Mackie (@philmackie) April 11, 2017