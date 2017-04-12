إنيستا: قدمنا مباراة سيئة للغاية.. وإنريكي: أعيش في كابوس

المصدر: تورينو – إرم نيوز

اعترف إندريس إنيستا، نجم خط وسط برشلونة الإسباني، أن فريقه لعب بشكل سيئ للغاية في الشوط الأول من مباراته أمام يوفنتوس الإيطالي، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ما كلفه الخسارة بثلاثية نظيفة.

وقال إنيستا: “لقد قمنا ببعض الأشياء السيئة، وخاصة في الشوط الأول، ولذلك عوقبنا باستقبال هدفين”.

وأضاف إنيستا، الذي أشاد بيوفنتوس واعترف بأحقيته في الفوز، قائلا: “في الشوط الثاني كان الأمر مختلفا، كنا نستحق تسجيل هدف”.

وأشار إلى أن نتيجة مباراة أمس ليست سيئة كخسارة الفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية، واستطرد قائلا: “اليوفي فريق كبير، إذا لم تقم بالأشياء على نحو جيد فهو قادر على معاقبتك”.

وأتم: “تكتنفنا مشاعر التفاؤل كما كان الحال في المرة السابقة، ولكننا سنعود مرة أخرى إلى خوض مواجهة صعبة من أجل التأهل”.

بينما، أكد لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، أنه عاش “كابوسا” في مدينة تورينو الإيطالية.

وأوضح: “أشعر أنني عشت كابوسا، لقد قدمنا لهم هدية التقدم بهدفين، وعندما تواجه منافسًا مثل يوفنتوس فهذا يكون له بالغ الأثر”.

وأضاف: “إنها لحظة صعبة، يجب أن أخضعها للتحليل ولكن الاستحواذ بالإضافة إلى أشياء أخرى جرت داخل الملعب كانت في مستوى أقل من المطلوب، لقد فرطنا في الشوط الأول”.

واعترف المدرب الإسباني أن يوفنتوس تفوق على برشلونة في عامل اللعب بجدية وقوة.

وتابع: “الشوط الأول كان كارثيا، لقد كنا أفضل في الشوط الثاني ولكن هذا لأن المنافس سمح لنا بالاستحواذ، في أيام مثل هذه، تملؤها الكوابيس، لم نتمتع أيضا بالحظ الطيب من أجل التعامل بشكل جيد مع المباراة”.

وغلبت مشاعر الأسى والحزن على إنريكي خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب اللقاء، حتى أنه رفض التحدث عن إمكانية عودة برشلونة في مباراة الإياب، واستطرد: “لا أرغب في التحدث عن المستقبل، رغم أنني شخص متفائل عادة، يجب تجاوز لحظات الحزن هذه”.

وكما جرت العادة في الآونة الأخيرة، انتقد إنريكي لاعبي فريقه، وقال: “لم أر تطبيقا لما طلبته، لم نلعب بكامل طاقتنا، علينا الانتظار إلى الغد حتى نبدأ في التفكير في العودة”.