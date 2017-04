تأجيل مباراة بروسيا دورتموند وموناكو إلى الأربعاء إثر انفجار (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل مباراة بروسيا دورتموند وموناكو في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الشرطة الألمانية وقوع انفجار قرب ملعب مباراة بروسيا دورتموند وموناكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما أفادت جريدة “بيلد” أن الانفجار وقع على بعد 10 كيلومترات من ملعب سيغنال إيدونا بارك الذي سيستضيف المباراة.

وأعلن نادي دورتموند عن “انفجار بقنبلة” بجانب حافلة الفريق قرب فندق الإقامة، مشددًا على سلامة كل اللاعبين.

وفي الوقت نفسه، أكدت عدة مصادر إعلامية أن الحادثة شهدت مصابًا واحدًا هو مدافع بروسيا دورتموند مارك بارترا.

وفي لفتة رائعة، قامت جماهير موناكو المتواجدة في السيغنال إيدونا بارك بالهتاف باسم “دورتموند” و ردّت جماهير دورتموند بمبادلتهم التصفيق‎.

Monaco fans at Borussia Dortmund show their solidarity with their hosts after reports of bus explosion emerge.pic.twitter.com/62tN4XweUX

— 101 Great Goals (@101greatgoals) April 11, 2017