3 انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند وإصابة مدافع الفريق (فيديو وصور)

المصدر: إرم نيوز

انفجرت 3 عبوات ناسفة في مدينة دورتموند الألمانية بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني، قبل انطلاق الحافلة بالفريق لخوض مباراة أمام فريق موناكو في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث قبل 10 كيلومترات من الملعب، وبحسب صحيفة “بيلد”، فإن المدافع الإسباني مارك بارترا أُصيب وهو حاليًا في المستشفى.

الصور الاولى لانفجار قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند https://t.co/CAKq5FeUdY — Sky News Arabia (@skynewsarabia) April 11, 2017

وبحسب الصحيفة الألمانية، فاللقاء سيُلغى وقوات الأمن فتحت تحقيقًا في الحادث.

وقال نادي بروسيا دورتموند إن الانفجارات أدت لتضرر الحافلة في موضعين وإصابة شخص واحد.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت المباراة ستقام في موعدها أم لا.

وكتب النادي على حسابه على موقع تويتر يقول: “انفجار قنبلة في حافلة النادي عند فندق الفريق، اللاعبون في أمان، ليس هناك خطر في الاستاد أو خارجه، سنوافيكم بالمزيد من المعلومات”.

وحثت الشرطة المواطنين عبر موقع تويتر على انتظار المعلومات الرسمية وترك الشائعات والتكهنات وقالت: “هكذا تدعموننا”.

ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن أي إلغاء محتمل للمباراة في غضون عشر دقائق تقريبا.

وأكد الفريق الألماني في بيان رسمي، أن لاعبي الفريق تم إخلائهم بأمان وأنهم بعيدين عن كل خطر.

ونشر والد المدافع الإسباني رسالة عبر المواقع الاجتماعية أكد من خلالها أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بخير ولم يتعرض لإصابة خطيرة.