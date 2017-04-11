هل يستعيد BBC تألقه في مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد؟

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

سيحاول غاريث بيل وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو إعادة انتاج بعض السحر الذي قدموه يوما تحت قيادة كارلو أنشيلوتي غدا الأربعاء عندما يواجهون مدربهم السابق في أحدث نسخة من المنافسة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستمتع ثلاثي ريال بواحدة من أروع مبارياتهم مع أنشيلوتي في آخر زيارة لاستاد اليانز أرينا حيث انتصر الفريق الإسباني 4-صفر لينزل بفريق المدرب بيب غوارديولا وقتها واحدة من أثقل الهزائم عبر تاريخه.

لكن وسائل إعلام إسبانية تلقي باللوم كثيرا هذا الموسم على الثلاثي في عروض ريال الهجومية غير المقنعة مع اعتماد الفريق على آخرين، ومنهم المدافع سيرجيو راموس، في تسجيل الأهداف.

وستسلط الأضواء على الثلاثي البعيد عن مستواه في ذهاب دور الثمانية غدا الأربعاء بالمانيا حيث سيستأنف ريال سعيه لأن يصبح أول فريق في تاريخ دوري الأبطال ينجح في الدفاع عن لقبه.

ويمر بيل، ولو أنه غاب لثلاثة أشهر بسبب الإصابة، بأسوأ مواسمه منذ انضمامه إلى ريال إذ سجل تسعة أهداف في جميع المسابقات بينما يتجه رونالدو لأسوأ حصيلة محلية من الأهداف منذ 2010 بعدما أحرز 19 هدفا في الدوري حتى الآن.

وفي الوقت نفسه كان بنزيما أقل تأثيرا في المباريات المحلية هذا العام لكنه يتصدر قائمة هدافي الفريق في دوري الأبطال بخمسة أهداف مقابل هدفين فقط لكل من زميليه البرتغالي والويلزي.

وسيكون هناك ضغط إضافي على المهاجمين بسبب غياب ثنائي الدفاع بيبي ورفائيل فاران للإصابة بينما سيفتقد بايرن المدافع ماتس هوملز نتيجة مشكلة في الكاحل.

وينبغي أن يتمكن روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن من المشاركة كأساسي رغم خروجه مصابا في الكتف في الدقائق الأخيرة للمباراة التي انتهت بفوز الفريق البافاري 4-1 على بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الالماني يوم السبت.

وشهدت المواجهات بين أنجح فريقين في ألمانيا وإسبانيا لقطات عنيفة في الماضي، من كسر سيب ماير لأنف روبرتو مارتينيز في 1976 إلى دهس خوانيتو لرأس لوتار ماتاوس عام 1987.

ومع ذلك يعتقد آرين روبن جناح بايرن أنه لا يوجد أي أحقاد متبقية جراء هزيمة فريقه الثقيلة في 2014.

وقال جناح ريال مدريد السابق لصحيفة آس الإسبانية “هذا جزء من الماضي والأمر ليس مهما الان.. نحن مهتمون فقط بالمستقبل.”

وأضاف “نلعب من أجل التأهل للدور قبل النهائي ضد فريق بحجم ريال مدريد وهدفنا هو الصعود. لا يوجد شيء آخر يهمنا.”

لم يبد كارل-هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أي تردد في الاعتراف بصعوبة المواجهة المقررة أمام ريال مدريد الأسباني في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا ، لكنه أكد في الوقت نفسه أن البايرن لديه الفرصة والقدرة على الإطاحة بالنادي الملكي حامل اللقب.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية ، قبل المباراة المقررة بين الفريقين الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بالبطولة الأوروبية ، تحدث رومينيغه عن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن وتوني كروس ، لاعب بايرن السابق ، وكذلك عن رؤية البايرن لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعن رؤيته للمواجهة التي يخوضها أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني لبايرن ميونخ ، ضد ريال مدريد الذي تولى تدريبه من قبل وقاده للقب الأوروبي في 2014 ، قال رومينيغه “كارلو يفكر في هذه المباراة منذ فترة طويلة ، إنه متحمس للغاية للفوز والتأهل”.

وأضاف “لديه (أنشيلوتي) ذكريات جيدة تتمثل في التتويج بالبطولة الأوروبية في لشبونة (حيث قاد الريال للفوز على أتلتيكو مدريد في النهائي الذي أقيم بالعاصمة البرتغالية عام 2014). ولكن شيئا واضحا أمامنا الآن ، وهو أننا مقبلون على مواجهة صعبة بالنسبة لنا في دور الثمانية. سيكون علينا تقديم مباراتين هائلتين من أجل التأهل للدور قبل النهائي. ولو أن فريقا يستطيع التغلب على ريال مدريد فهو بايرن ميونخ.”

وكان رومينيغه قد أثنى على أنشيلوتي في العديد من المناسبات مشيدا بخبرته في البطولة الأوروبية ، ولدى سؤاله عن سر تفوق المدرب الإيطالي على ساحة البطولة الأوروبية ، قال رئيس البايرن “لقد مررت بكل أنواع المدربين في بايرن. وأبرز ما أحببته في كارلو هو الهدوء والبساطة في التعامل مع مهام منصبه.”

وأضاف “حتى عندما واجه انتقادات من جانب الجماهير ، وكان ذلك قبل فترة ليست بالطويلة ، تمسك بالهدوء وقال حينذاك /سنكون بحال جيد في الوقت اللازم/ ، ويبدو أنه كان محقا.”

ولدى الحديث عن رؤيته للمواجهات الفردية التي تحملها مباراة الغد ، ومنها الصدام بين أنشيلوتي والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ، قل رومينيغه “لا أعرف زيدا جيدا كمدرب. ولكنه فاز بدوري الأبطال في موسمه الأول والآن يقود الفريق في مركز جيد على طريق المنافسة على اللقب مجددا. زيدان كان مساعد أنشيلوتي ، وعلاقة جيدة تجمع بينهما.”

وفي تعليقه عن احتمالات تأثر بايرن ميونخ بغياب حارس مرماه الأساسي مانويل نوير في عدد من المباريات بسبب عملية جراحية في القدم ، في مباراة الغد ، قال رومينيغه “يمكنه المشاركة الآن ، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية.”

وعن رؤيته لتطور توني كروس اللاعب السابق لبايرن والحالي للريال ، حتى بات لاعبا من الطراز العالمي على مدار الأعوام الأخيرة ، قال رومينيغه “لقد كان لاعبا مهما وجيدا للغاية بالنسبة لنا أيضا ، والآن أثبت نفسه كلاعب من الطراز العالمي ، ضمن صفوف الريال.”

وتحدث رومينيغه عن رؤيته لنشاط البايرن في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ، في ظل حقيقة أن مشوار تشابي ألونسو وفيليب لام سينتهي مع الفريق في الثالث من حزيران/يونيو المقبل على أقصى تقدير ، وذلك في حالة الوصول إلى نهائي دوري الأبطال المقرر في كارديف ، وكذلك في ظل كبر عمر عناصر هجومية مثل فرانك ريبيري وآريين روبن.

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ تعاقد بالفعل مع ثنائي فريق هوفنهايم ، نيكلاس شول وسيبستيان رودي ، ليلعبا بقميص الفريق البافاري اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال رومينيغه “نشعر بالرضا إزاء التعاقد مع هذا الثنائي ، لأنهما تطورا بشكل رائع مع هوفنهايم. كذلك هما من العناصر الدولية الشابة بألمانيا. نشعر بارتياح إزاء قدوم هذا الثنائي.”

وأضاف “على الأرجح سنحاول استغلال إمكانية التعاقد مع (كينغسلي) كومان المعار للفريق ، بشكل نهائي. فبتواجده ، سيكون لدينا خيار ثان مثالي للجانب الأيمن إلى جانب آريين روبن. وعلى الجانب الأيسر لدينا (دوغلاس) كوستا مع فرانك ريبيري الذي أثبت مجددا قدرته على حسم المباريات.”

وعن المركزين اللذين يلعب بهما فيليب لام وألونسو ، قال رومينيغه “كارلو سيدفع باللاعب جوشوا كيميتش مكان لام ، ولدينا عدة خيارات لخط الوسط.”

وعن حاجة ريناتو سانشيز 19/ عاما/ لبعض الوقت كي يصل لأفضل مستوياته بالفريق ، قال رومينيغه “يجب أن تتحلى بالصبر. ولكنني دائما أقول إنه يجب عليك رعاية اللاعب ولكن لك أن تطالبه بتقديم ما لديه أيضا. وهذا هو الحال بالنسبة لريناتو. فهو يحظى بالدعم التام من جانبنا. كما أن المدرب مقتنع بقدراته. والآن يجب أن يبرهن لنا على جدارته.”

وبشأن ما يتردد حول إمكانية انضمام لاعبين شباب مثل جوليان براندت لاعب باير ليفركوزن وسيرجي نابري ، إلى صفوف بايرن ، قال رومينيغه “لا أريد التعليق على كل اسم. نحن نتابع السوق ، وسوف نبرم التعاقدات فقط عندما تتاح فرصة جيدة أمام بايرن ميونخ.”

وعن التطورات بشأن منصب مدير الكرة بالنادي البفاري ، قال رومينيغه “هناك العديد من الشائعات حول هذه المسألة. الحقيقة الوحيدة هي أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة في محادثاتنا مع فيليب لام ، وكنا نرغب بشدة في التوصل إلى اتفاق معه. ولكنه أعلن رفضه بشكل مفاجئ. ويجب احترا قرار كهذا. فاهتمامه موجه لأمور أخرى. لكن الباب لم يغلق من جانبنا. فلنتسم بالهدوء وننتظر لنرى ما سيحدث.”