روبن ينتظر قبلة من أنشيلوتي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يبدو أن الغيرة دبّت في نفوس نجوم بايرن ميونخ بعد القبلة التي طبعها المدرب كارلو أنشيلوتي على وجنة فرانك ريبيري عقب استبداله خلال الفوز 4/1 على بروسيا دورتموند في قمة البوندسليغا السبت الماضي.

وحافظ البافاري على فارق النقاط الـ 10 في الصدارة ويقترب من زيادة رقمه القياسي بحصد اللقب 5 مرات متتالية.

وخلال استبداله بدا على الدولي الفرنسي السابق الانزعاج فكان من مدربه المخضرم أن طبع على وجنته قبلة وصفها ريبيري فيما بعد قائلًا “كانت قبلة لطيفة وطبيعية وإيجابية”.

وظهر ريبيري غاضبًا عندما اختار أنشيلوتي تغييره قبل النهاية بربع ساعة رغم أنه افتتح الرباعية في الدقيقة الرابعة.

لكن ما فعله المدرب الإيطالي جعل لاعبين مثل الهولندي آريين روبن يشعر بالغيرة ويطالب مدربه بقبلة مماثلة حيث نقل موقع تابع لبايرن ميونخ عنه قوله “أشعر بالغيرة قليلًا لكن ربما أحصل على قبلة مماثلة من كارلو في المرات القادمة”.

ويستعد بايرن ميونخ لاستضافة ريال مدريد الأربعاء في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا في مواجهة قوية سيفتقد النادي البافاري خلالها مدافعه ماتس هوملز.