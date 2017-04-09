صدمة في بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير إعلامية ألمانية اليوم الأحد إن المدافع الألماني ماتس هوملز سيغيب عن مواجهة فريقه بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب آليانز آرينا.

وكشفت التقارير أن هوملز سيغيب عن المباراة بعد تعرّضه لإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم الأحد.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن المدافع الدولي لم يستطع استكمال التدريبات بعد تعرضه لإصابة في قدمه اليمنى، حيث إنه تم نقله إلى خارج الملعب في عربة متنقلة.

وخرج هوملز في الدقيقة 79 من المباراة وحلّ مكانه الإسباني خافيير مارتينيز في المباراة التي فاز فيها الفريق البافاري 4/1 على بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وليس من المؤكد أيضًا مشاركة كل من الحارس مانويل نوير والمهاجم توماس مولر في المباراة.

وغاب الثنائي عن مباراة بروسيا دورتموند، لكن مدرب الفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي قال إنهما سيكونان جاهزين للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الأربعاء.