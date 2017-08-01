نيمار يعود إلى برشلونة دون الحديث عن مستقبله (فيديو)

وصل الفرنسي نيمار دا سيلفا إلى مدينة برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، قادمًا من دبي، دون الحديث إلى وسائل الإعلام عن أي شيء يخص مستقبله.

وأذاعت قناة (TV3) لقطات مصوَّرة للمهاجم البرازيلي فور وصوله إلى مطار مقاطعة كتالونيا، حيث كان في انتظاره أكثر من 100 صحفي وإعلامي، ولكنه لم يتحدث بأي شيء.

وتشير تقارير إسبانية وفرنسية إلى أن أيام البرازيلي نيمار في برشلونة باتت معدودة، حيث سيدفع “باريس سان جيرمان” قيمة فسخ العقد، والتي تبلغ 222 مليون يورو.

وفي حال نجاح الفريق الفرنسي بضم نيمار، فإنه سيكون أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق، محطمًا المبلغ الذي دفعه “مانشستر يونايتد” ليوفنتوس من أجل استعادة الفرنسي “بول بوغبا” الصيف الماضي وهو 105 ملايين يورو.