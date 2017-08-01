الخليفي مبتسمًا بشأن التعاقد مع نيمار: كل شيء سيتضح في وقته (فيديو)

راوغ ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الإجابة عن سؤال بشأن مفاوضات ناديه مع نيمار داسيلفا، نجم نادي برشلونة الإسباني، للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخلال لقاء تلفزيوني أُذيع اليوم تم توجيه سؤال للخليفي عن أنباء اقتراب اللاعب من الانضمام للعملاق الفرنسي حيث قال: “أرفض التعليق على مفاوضات نيمار في الوقت الحالي، فهو لايزال لاعباً بصفوف برشلونة، ونحن نحترم تعاقدات الأندية مع اللاعبين، وكل شيء سيتضح في وقته”.

وأضاف: “السؤال ليس في وقته، وللأمانة نيمار ما زال لاعبًا في برشلونة في الوقت الحالي، ونحترم كل العقود الموقّعة مع كل الأندية، ولا أحب الخوض في الموضوع في الوقت الحالي، وأتمنى أن نتواصل في وقت لاحق”.

ومع إلحاح المراسل لإعطاء نسبة مئوية عن اقتراب اللاعب، ابتسم الخليفي، مشددًا: كل شيء يتّضح وقت حدوثه، ونيمار مهاجم عالمي، وأؤكد أنني لن أستطيع التعليق، ولن أرد سوى بكلمة وحيدة، نيمار لا يزال لاعباً في برشلونة”.

يُذكر أن التقارير الصحفية الإسبانية والفرنسية تؤكد توصل الفريق الباريسي إلى اتفاق نهائي مع نيمار للحصول على خدماته، ويتبقّى دفع مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع “البلوغرانا”.