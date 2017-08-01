رسميًا.. نافاس يعود إلى إشبيلية

عاد خيسوس نافاس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، إلى فريقه الأول إشبيلية، بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للنادي الإسباني.

وبدأ نافاس مسيرته مع كرة القدم حينما كان في الـ15، عندما وقّع لإشبيلية.

وانتقل نافاس إلى مانشستر سيتي عام 2013.

ووقّع نافاس مع إشبيلية عقدًا مدته 4 سنوات.

وقال النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي: إن اللاعب سيتم تقديمه لوسائل الإعلام غدًا الأربعاء في الثامنة مساء حيث يمكن للجماهير استقباله.

وخاض الجناح الإسباني الدولي مباراته الأولى كلاعب محترف مع إشبيلية عام 2003 وشارك معه في 393 قبل انضمامه لمانشستر سيتي في 2013 مقابل 14.9 مليون جنيه استرليني (19.7 مليون دولار).

وشارك نافاس (31 عاما) في 183 مباراة مع الفريق الإنجليزي وسجل ثمانية أهداف ليقوده لإحراز لقبين في الدوري الممتاز ومثلهما في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وقال إشبيلية في بيان “يعود خيسوس نافاس إلى دياره بنية أن يصبح أكثر لاعب خوضا لمباريات رسمية مع إشبيلية”.

ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات حاليا خوان أرزا إنيغو الذي شارك في 419 مباراة مع النادي الأندلسي وهو ثاني هداف لإشبيلية عبر تاريخه برصيد 204 أهداف.