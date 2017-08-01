ديمبلي يشتبك مع زميله في تدريبات بروسيا دورتموند (فيديو)

اشتبك عثمانو ديمبلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند، مع زميله بالفريق رومان بوركي، خلال تدريبات صباح اليوم.

وتدخل مارك بارترا زميل ديمبلي بالفريق لفض الاشتباك بين الطرفين خشية تطور الأمور.

المثير أن البعض ربط تصرف ديمبلي بما فعله، نيمار حينما اشتبك مع زميله نيلسون سيميدو تمهيدًا للانتقال نحو باريس سان جيرمان.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع ديمبلي، حيث أعلن عن الأمر مع بداية سوق الانتقالات، غير أن النادي الألماني يتمسك بموهبته.

وانتقل ديمبلي لبروسيا دورتموند مع بداية الموسم الماضي، وقدم موسما مميزا للغاية.