قطر سان جيرمان.. تغيير غريب في صفحة خيسي رودريغز (صورة)

شهدت صفحة الإسباني خيسي رودريغيز مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي على الموسوعة الحرة “ويكيبيديا” تغييرا غريبا في الصفحة الفرنسية حيث تدخل أحد الأشخاص وغير اسم الفريق الذي ينتمي له اللاعب حاليا.

وتم تغيير اسم فريق باريس سان جيرمان إلى “قطر سان جيرمان” سواء فيما يخص فريقه الحالي أو المعلومات حول الفرق التي لعب في صفوفها.

ولم يتم تغيير المعلومات في الصفحة كلها التي احتفظت بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن التغيير تم تصحيحه بعد لحظات من حدوثه لتعود الصفحة لحالتها الطبيعية.

ويعاني اللاعب الإسباني البالغ من العمر 24 سنة من وضعية صعبة في الفريق الباريسي حيث تشير كل التوقعات لخروجه في الصيف الحالي نحو فريق آخر سواء كمعار أو بشكل نهائي، بعدما أعير الموسم الماضي لفريق لاس بالماس.

ويبدو أن مَن غيّر المعلومات هو مشجع غاضب كان يرمز لملكية باريس سان جيرمان لدولة قطر حيث يستعد الفريق لاستقبال نجم كبير هو البرازيلي نيمار.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة من جماهير برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، منذ تكثيف الأخبار عن اقتراب رحيل نيمار نحو برشلونة.