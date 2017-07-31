5 جُمل دافع بها كريستيانو رونالدو عن نفسه أمام المحكمة

نشرت صحيفة “آس” دفاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام المحكمة في مدريد حيث مثل اليوم للدفاع عن نفسه في تهم تخص التهرب الضريبي كما نشرت تصريحه الوحيد بعد الخروج من المحكمة.

وقال رونالدو بحسب ما نشرته الصحيفة:

– لم أخبئ أي شيء ولم تكن لدي نهائيا أي رغبة في التهرب الضريبي.

– إدارة الضرائب الإسبانية تعرف بالتفاصيل كل إيراداتي.

– أعلن عن إيراداتي دائما لإدارة الضرائب بشكل تطوعي لأنني أومن أن علينا دفع الضرائب، وكل من يعرفني فأنا أقول دائما للمستشارين يجب علينا دفع كل الضرائب لأنني لا أريد مشاكل.

– حين انتقلت لريال مدريد لم أنشئ أي جهاز لإدارة أعمالي لكنني احتفظت بالأجهزة نفسها التي كانت لدي في إنجلترا لأنه كان أسلوبا ناجحا.

– النظام الذي أحدثه في 2004 بمساعدة المحامين وقبل سنوات من مجيئي لإسبانيا أقرته أجهزة الضرائب البريطانية واعتبرته قانونيا.

وختم النجم البرتغالي تصريحاته بجملة واحدة لوسائل الإعلام أثناء الخروج من المحكمة “حان الوقت لأترك المهمة للقضاء وأتمنى أن يكون القرار جيدا وعادلا ولن أتكلم أكثر عن الموضوع حتى لا أسبب أي ضغط على كل الأطراف حتى يصدر القرار النهائي”.

في سياق متصل، أكد تقنيو وزارة المالية في إسبانيا أن قضية رونالدو أخطر من قضية منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والذي أدانه القضاء بـ 21 شهرًا ثم حوّل الحكم لغرامة مالية فقط.

وبحسب التقنيين فمبلغ التهرب الضريبي البالغ 14،7 مليون يورو عن 4 سنوات أكبر من 4،1 مليون يورو التي اُتهم بها النجم الأرجنتيني وهو ما يؤدي لمطالبة النيابة العامة بعقوبة تصل إلى 7 سنوات كاملة بحسب القانون.

وجاء في تصريحات التقنيين التي نشرتها صحيفة “أس” أن مصير النجم البرتغالي بيد القضاء الإسباني حيث يجب على رونالدو الاعتراف بالخطأ ودفع مبلغ لا يقل عن 28 مليون يورو يشمل الغرامات ليحكم القضاء بنصف المدة وهو ما يعني 3 سنوات ونصف السنة.

ويعني الحكم بنصف المدة سجن النجم البرتغالي لأنها تتجاوز السنتين لكن التقنيين يؤكدون أن القضاء قد يكتفي بالحكم غير النافذ لأن السجل القضائي للاعب نظيف ولأنه دفع المبالغ المتنازع عليها.

وسيكون يوم 6 أغسطس القادم حاسماً في قضية النجم البرتغالي لأنه سيعطي خلاله القضاء رأيه الأولي بشأن ضرورة دفع الضرائب وتسوية القضية في أجل لا يتجاوز الشهرين.

كما سيبحث القضاء في تصريحات رونالدو بشأن مستشاريه لأنهم المكلفون بتسوية الضرائب وإدارة الشؤون المالية.

وبإمكان القضاء الإسباني عدم الحكم على النجم البرتغالي بالسجن النافذ حتى لو تجاوز الحكم السنتين كما بإمكانه الحكم بربع المدة البالغة 7 سنوات (18 شهرًا فقط) في حالة اعتراف مهاجم ريال مدريد بالتهم الموجهة ضده وأدائه كل المبالغ المالية والغرامات وهو ما يمنع دخوله السجن.