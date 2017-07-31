رسمت رونالدو بقدمها.. من هي الفنانة المقعدة فاطمة حمامي؟ (صور)

نشرت وسائل إعلام رياضية إيرانية، اليوم الإثنين، لوحات لفنانة إيرانية مقعدة تدعى فاطمة حمامي، بطلها كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني.

فاطمة حمامي من أهالي مدينة كاشان التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، وقد أصيبت بالشلل بعد الولادة نتيجة عدم وصول الأوكسجين إلى الدماغ.

وقالت فاطمة حمامي في يناير الماضي عندما رسمت لوحة فنية لقائد المنتخب الإيراني السابق ومدرب نادي نفط طهران علي دائي، إن “المعاق هو الشخص الذي لا يمكنه أن يبدع ويسجل له بصمة فنية وإبداعية في حياته”، مضيفة أن “إصابتها بالإعاقة لم تمنعها عن الإبداع”.

وحصلت فاطمة حمامي قبل ثلاثة أعوام على العضوية الفخرية في منظمة “المواطنين العالميين” خلال زيارة رئيس المنظمة إلى طهران البروفسور يونغ هون.

ونالت لوحات حمامي لكريستيانو رونالدو اهتماما واسعا من وسائل إعلام عربية وعالمية عديدة.

ومن المتوقع أن تصل لوحات حمامي لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، حيث يعمل مغردون على التواصل مع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إبراز ما قامت به الفنانة الإيرانية.

وقال حساب “فوتبول بلانيت” عن حمامي إنها موهبة عظيمة.