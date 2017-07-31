كريستيانو رونالدو يدلي بأقواله أمام القضاء الإسباني في جريمة تهربه من الضرائب

أدلى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، بأقواله أمام القضاء الإسباني في الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب من سداد مبلغ 14 مليونا و700 ألف يورو (16 مليونا و700 ألف دولار) للضرائب.

ووصل لاعب ريال مدريد إلى المحكمة صباح اليوم وسط احتشاد كبير لعشرات المراسلين لمختلف وسائل الإعلام.

وكانت العدسات التلفزيونية في انتظار وصول النجم البرتغالي الذي دخل إلى مقر المحكمة في سيارته قبل أن يدلف إلى قاعة التحقيق من خلال أحد الأبواب الخلفية ليتفادى الالتقاء بأكثر من 120 صحفيا كانوا في انتظاره أمام أبواب المحكمة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

وكان رونالدو، البالغ 32 عاما، استدعي للمثول أمام القاضية مونيكا غوميز للإدلاء بأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل مصلحة الضرائب الإسبانية، التي اتهمته بارتكاب أربع جرائم ضريبية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، تهرب خلالها من سداد 14 مليونا و700 ألف يورو.

وإذا ما ثبتت إدانته بالتهم فإنه ربما يعاقب بغرامة مالية هائلة وبالحبس أيضا.

وكان نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عوقب بالحبس لمدة 21 شهرا، بسبب تهم مماثلة في وقت سابق من العام الحالي، رغم أنه لا يتوقع أن يدخل السجن لأن القانون في إسبانيا يسمح بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن لأقل من عامين.