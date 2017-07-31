تقارير: نيمار في الدوحة تمهيدًا للتوقيع مع باريس سان جيرمان‎

نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن وسائل إعلام قطرية أن البرازيلي نيمار وصل الدوحة ؛لإتمام صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، المملوك للدولة الخليجية.

وكتبت صحيفة “الوطن” القطرية على صدر صفحتها “نيمار في الدوحة”، وأن اللاعب يقترب من حسم صفقة انتقاله للنادي الباريسي خلال ساعات.

وذكرت “ماركا” أيضًا نقلًا عن الوطن تصريحات لناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، يقول فيها إن ملف صفقة نيمار يتقدم بشكل جيد لإتمام انتقاله إلى النادي الفرنسي وأن المفاوضات تحت السيطرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي البرازيلي وصل الدوحة ؛من أجل الخضوع للاختبارات الطبية اللازمة قبل التوقيع على عقد انتقاله إلى سان جيرمان.

وألغى نيمار جولة ترويجية دعائية كانت مقررة في شنغهاي بالصين ،بسبب زيارته للدوحة التي سيخضع خلالها للفحص الطبي.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية بالفعل وصول نيمار إلى قطر ،قادمًا من الولايات المتحدة بعد مشاركته أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الودية في ميامي يوم السبت.

وتأتي زيارة نيمار للدوحة للقاء الخليفي والاتفاق النهائي على الصفقة قبل الخضوع للكشف الطبي، الذي من المتوقع أن يكون في أكاديمية إسباير.

ومن المتوقع أن يدفع سان جيرمان أكثر من قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع النادي الكتالوني للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره نحو 26 عامًا.