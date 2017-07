هل يمنع كريستيانو رونالدو صفقة انضمام مبابي لريال مدريد؟

أشارت تقارير صحافية إنجليزية، إلى وقوف البرتغالي كريستيانو رونالدو عقبة في طريق حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة انضمام مهاجم موناكو الفرنسي، كيليان مبابي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، فإن رونالدو، تحدث مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، وطلب منه عدم إتمام التعاقد مع مبابي، لأنه يخشى أن يؤثر تواجده في الفريق على حظوظه المستقبلية في الفوز بالكرة الذهبية.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو يخشى الجلوس على دكة البدلاء لمبابي، أو حتى أن يضطر لمغادرة الفريق.

وفي وقت سابق، رحب سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي، باللاعب حال انضمامه للريال، قائلًا: “انضمامه ليس قراري بالتأكيد، ولكنها ستكون خطوة كبيرة حال حدوثها فليس هناك لاعبين شباب مثله، “لدينا موسم مهم ولدينا بالفعل لاعبين ممتازين، ولكن المال الآن هو الذي يتحكم في عالم كرة القدم”.

وأضاف: “إذا أراد المجيء لريال مدريد فإن الأبواب ستكون مفتوحة”.

Can you imagine both Cristiano Ronaldo and Kylian Mbappe at Real Madrid? ???? pic.twitter.com/3WIlQrt8A7

