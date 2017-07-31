هل يمنع كريستيانو رونالدو صفقة انضمام مبابي لريال مدريد؟

أشارت تقارير صحافية إنجليزية، إلى وقوف البرتغالي كريستيانو رونالدو عقبة في طريق حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة انضمام مهاجم موناكو الفرنسي، كيليان مبابي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، فإن رونالدو، تحدث مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، وطلب منه عدم إتمام التعاقد مع مبابي، لأنه يخشى أن يؤثر تواجده في الفريق على حظوظه المستقبلية في الفوز بالكرة الذهبية.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو يخشى الجلوس على دكة البدلاء لمبابي، أو حتى أن يضطر لمغادرة الفريق.

وفي وقت سابق، رحب سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي، باللاعب حال انضمامه للريال، قائلًا: “انضمامه ليس قراري بالتأكيد، ولكنها ستكون خطوة كبيرة حال حدوثها فليس هناك لاعبين شباب مثله، “لدينا موسم مهم ولدينا بالفعل لاعبين ممتازين، ولكن المال الآن هو الذي يتحكم في عالم كرة القدم”.

وأضاف: “إذا أراد المجيء لريال مدريد فإن الأبواب ستكون مفتوحة”.

Can you imagine both Cristiano Ronaldo and Kylian Mbappe at Real Madrid? ???? pic.twitter.com/3WIlQrt8A7 — Cristiano Ronaldo (@Cr7Fran4ever) July 26, 2017

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن ريال مدريد، عرض 160 مليون إسترليني، للتعاقد مع مبابي، في صفقة ستكون الأغلى في التاريخ إذا ما تمت حاليًا، إلا أن موناكو رفض العرض، مؤكدًا أن اللاعب ليس للبيع.

وحصل رونالدو، على جائزة الكرة الذهبية 4 مرات أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، وقد يتمكن من معادلة رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، مع اقترابه من حصد الجائزة الخامسة في تاريخه.

وسجل مبابي، 26 هدفًا، الموسم الماضي بقميص موناكو، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الفرنسي الغائب عن خزانة الفريق منذ 17 عامًا، كما وصل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 2004.

وكانت التقارير الصحافية الإسبانية، أكدت أن قدوم مبابي لريال مدريد، يعني رحيل أحد أضلاع الثلاثي الهجومي BBC (كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيما) كما أن زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، ألمح لإمكانية مغادرة أحدهم قبل غلق سوق الانتقالات.