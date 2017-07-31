ماذا يفعل باريس سان جيرمان لتدبير أموال صفقة نيمار؟

ما زالت صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لم تتم بعد، رغم كل المؤشرات التي تدل على رحيل اللاعب عن برشلونة، خصوصًا في ظل تغير لهجة الفريق الإسباني والحديث عن إمكانية فقدان اللاعب، والبحث عن تعويضه بصفقة مواطنه فيليب كوتينيو من ليفربول.

وحسب الصحافة الفرنسية، فالمستشارون الماليون والقانونيون لفريق باريس سان جيرمان يعملون ليلًا نهارًا لإيجاد كل الحلول لصفقة تكلف الفريق 220 مليون يورو، ولتجنب خرق قوانين اللعب المالي النظيف.

وعكس ما يتردد في الصحافة العالمية، بإمكان الفريق الباريسي حسم الصفقة أولًا ثم تعويض النقص المالي في ميزانية الفريق من الاختيارات المتاحة وهي متعددة، خصوصًا أن الفريق الفرنسي لا يحتاج ماليًا سوى لنصفها لكونه يملك حوالي 120 مليون يورو المبلغ المخصص للصفقات الصيفية هذا الموسم.

ويملك الفريق الفرنسي هامشًا حتى نهاية العام لتعويض مبلغ نصف الصفقة البالغ 110 مليون يورو عبر عدة حلول، يبقى أبرزها البحث عن عقود إعلانية جديدة أو بيع عدة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويملك باريس سان جيرمان عدة لاعبين مطلوبين في سوق الانتقالات الحالية ،ولديه نوعان في لائحته نستعرضهما:

بيع غير المرغوب فيهم من قبل المدرب الإسباني أوناي إيمري:

يتواجد في القائمة كلًا من الفرنسي حاتم بنعرفة، والإسباني خيسي رودريغيز والبولندي غريغورز كريشوياك والإيفواري سيرج أورييه والبرازيلي لوكاس مورا ،وهم الأقرب للبيع في الصيف الحالي ،وعليهم تعتمد إدارة باريس سان جيرمان لتعويض جزء من المبلغ.

ولم يتلق الفريق عروضًا لأغلب هؤلاء اللاعبين رغم كون وضعيتهم معروفة لكون المطالب المالية تعيد رحيلهم ،وقد يضطر لتليين موقفه من بيعهم وسيجلبون مبلغًا يقارب 60 مليون يورو على الأقل.

وبدأ الفريق حملة لبيع هؤلاء اللاعبين، حيث دخل في مفاوضات مع فريق تركي لبيع بنعرفة ،وعرض سيرج أورييه على ريال مدريد أو مانشستر يونايتد.

وتبقى مشكلة البرازيلي لوكاس مورا الذي يرفض نيمار بيعه ويرغب في بقائه، والإسباني خيسي رودريغيز الذي لا يجد فريق يضمه في الوقت الحالي.

بيع بعض اللاعبين الأساسيين في الفريق:

تهتم عدة فرق بعدة لاعبين من الفريق الفرنسي وترفض الإدارة بيع بعض النجوم بشكل نهائي، وعلى رأسهم الإيطالي ماركو فيراتي، لكنها في المقابل قد تضطر لبيع بيض الأساسيين وأبرزهم 3 لاعبين، وهم البلجيكي توماس مونييه والفرنسي بلوس ماتويدي والألماني جوليان داكسلر (أو الأرجنتيني أنخل دي ماريا).

ويمكن للفريق جلب مبلغ نصف صفقة نيمار من ثمن اللاعبين الثلاثة في السوق، مع احتساب نفس المبلغ للألماني داكسلر أو أنخل دي ماريا لكون الثنائي مونييه وماتويدي يبلغ ثمنهما حاليًا حوالي 50 مليون يورو ،بينما ثمن داكسلر أو دي ماريا لا يقل عن 50 مليون يورو.