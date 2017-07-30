رئيس برشلونة يضع نفسه في موقف محرج

تعرض “ماريا بارتوميو” رئيس برشلونة الإسباني لانتقادات عديدة بعد تصريحاته لصحيفة أمريكية ” نيويورك تايمز ” حول ما قاله “تشافي هيرنانديز” بخصوص غياب لاعبي المدرسة عن الفريق الأول.

وكان العميد السابق لبرشلونة ولاعب السد الحالي أشاد بخطة ريال مدريد في انتداب لاعبين شباب، مقابل عدم صعود لاعبين شباب من مدرسة فريق برشلونة للفريق الأول خلال السنوات الأخيرة، لكن رئيس الفريق اعتبر أن المشكلة كانت في تواجد لاعبين كبار كتشافي هيرنانديز وإنييستا وليونيل ميسي.

ونشرت صحيفة ” أس ” نصَّ السؤال وجواب الرئيس عليه، واللذين جاءا على الشكل التالي:

سؤال: “تشافي انتقد مؤخرًا عدم وصول لاعبين شباب للفريق الأول كما حدث حين صعّد هو وإنييستا آخرين؟”.

جواب بارتوميو: “المشكلة في تشافي وإنييستا وميسي، هناك صعوبة في أن تكون لاعبًا شابًا وتقارن بهؤلاء، وحين يكون في الفريق لاعبين كميسي ونيمار وبوسكيتش وإنييستا وبيكيه سيكون صعبًا على لاعبين شباب اللعب، تشابي لعب 15 سنة في الفريق الأول وفي نفس الفترة 15 لاعبًا في نفس مركزه غادروا الفريق، وإنيستا لعب 16 أو 17 سنة، وحتى ليونيل ميسي من يكون ميسي الجديد؟ بطبيعة الحال كان هناك لاعبون مثل ميسي، لكنهم كانوا مضرين لمغادرة الفريق، لكون هناك صعوبة في اللعب للفريق الأول.

وقال”تشافي”: “هناك مشكلة، لكن المشكلة الأبرز هي هؤلاء اللاعبون: تشافي وإنييستا وميسي وبيكيه”.

وحاول القسم الإعلامي لبرشلونة شرح تصريحات الرئيس “بارتوميو” وبكونه حصل سوء فهم بسبب الترجمة.