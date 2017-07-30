ماذا يفعل نيمار في غرف ملابس ريال مدريد؟ (فيديو)

زار النجم البرازيلي نيمار غرفة خلع ملابس ريال مدريد عقب مباراة الكلاسيكو التي لُعبت ليلة الأحد في الولايات المتحدة والتي حسمها النادي الكتالوني بالفوز 3/2.

ودخل مهاجم برشلونة غرفة ملابس ريال مدريد وقضى نحو ربع ساعة بعد الكلاسيكو .

وغادر نيمار الذي تشير تقارير إلى رحيله نحو باريس سان جيرمان غرفة النادي الملكي بعد ربع ساعة ومعه قميصان للفريق بعدما تبادل قميصه مع لاعبي الفريق.

واعتبرت صحيفة “ماركا” المقرّبة من ريال مدريد، أن هذه الواقعة تعزز فرضية رحيل اللاعب، معتبرة أن حصوله على قميصين للنادي الملكي جاء كتذكار من آخر مباراة كلاسيكو يخوضها.

وتتجدد المواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة يومي 13 و16 من الشهر المقبل في مباراتي السوبر الإسباني.

في سياق متصل، قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن بعثة برشلونة وصلت إلى مطار إل برات في مدينة برشلونة، دون نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار تخلف عن رحلة الفريق بسبب سفره إلى الصين، لأداء بعض الالتزامات التجارية.