ريال مدريد يستعد لتوجيه ضربة إلى برشلونة

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، منذ موسمين سياسة التعاقد مع المواهب الصغيرة، وخاصة منذ تولي الفرنسي زين الدين زيدان مسؤولية تدريب الفريق.

وقالت صحيفة “سبورت” المقربة من برشلونة إن ريال مدريد يتابع منذ أشهر اللاعب الياباني الصغير تاكي كوبو، الذي رحل عن مدرسة لا ماسيا الخاصة بنادي برشلونة.

وغادر كوبو (16 عامًا) برشلونة، بسبب عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم على الفريق الكتالوني قبل سنوات، بسبب مخالفة قوانين التعاقد مع اللاعبين الصغار.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يريد ضم الياباني الموهوب عند بلوغه سن الرشد، لتجنب الوقوع في مخالفة قوانين التعاقد مع اللاعبين الصغار.