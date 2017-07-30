نيمار يساند مايويذر ضد ماكغريغور(صور)

وضح جليا الملاكم الذي يسانده البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة خلال نزال القرن بين كونور ماكغريغور والملاكم الأمريكي فلويد مايويذر الذي سيجرى في لاس فيغاس في 26 أغسطس/ آب المقبل.

وحضر مايويذر مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في ميامي بينما حرص الدولي البرازيلي البالغ عمره 26 عاما على التقاط صورة مع الملاكم المخضرم البالغ عمره 40 عاما ونشر الصورة على حسابه في إنستغرام.

ووجه برشلونة أول صدمة إلى ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد بفوزه 3-2 في مباراة قمة ودية مثيرة الليلة الماضية في ميامي.

وسيلتقي الغريمان التقليديان مرتين في أغسطس/ آب في كأس السوبر الاسبانية لكرة القدم ورفعت مواجهتهما في كأس الأبطال الدولية من التوقعات حيث حافظ برشلونة على علامة النجاح الكاملة في مبارياته الإعدادية للموسم الجديد.

وعلق نيمار، الذي يتردد رحيله عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 195 مليون جنيه استرليني في صفقة قياسية، على صورته مع مايويذر قائلا “البطل فلويد مايويذر”.

وحرص الدولي البرازيلي أيضا على التقاط صورة مع تايغر وودز أسطورة الغولف ونجوم دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA درايموند غرين وكارميلو أنطوني وديماركوس كاوزن.

كما حرص وودز على التقاط صورة تذكارية بصحبة أولاده وليونيل ميسي ولويس سواريز وشكرهما عبر إنستغرام قائلا شكرا لميسي وسواريز على الموافقة على لقاء أطفالي”.

وعانى أسطورة الغولف مؤخرا من سنوات مضطربة بسبب المشاكل الشخصية والإصابات لكنه خضع لبرنامج مكثف للعلاج من المخدرات.