لماذا شتم حكم مباراة الكلاسيكو إيفان راكيتيتش؟

قال الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة الإسباني، إن حكم مباراة الكلاسيكو، أهانه خلال اللقاء الذي جمع الفريق الكتالوني مع ريال مدريد ليلة الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة “أس” الإسبانية عن راكيتيتش قوله “من يعرفني يعلم أنه من الصعب استفزازي داخل الملعب، ولكن حكم المباراة شتمني بأفظع العبارات، فعل ذلك 3 مرات”.

وأضاف راكيتيتش “أكنّ احترامًا كبيرًا للآخرين، لكنني لا أقبل ألا يحترمونني”.

وتغلب برشلونة على ريال مدريد 3/2 في مباراة مثيرة، شهدت العديد من الفرص للفريقين، وهو ما أثار إعجاب الجماهير التي شاهدت المباراة.

وعن المباراة قال راكيتيتش “كانت مباراة ودية، ولكن الفوز دائمًا يمنحك الثقة، في كأس السوبر سيكون الأمر مختلفًا”.