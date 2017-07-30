راموس يوجه رسالة إلى نيمار: أتمنى رحيلك عن برشلونة

حث الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، البرازيلي نيمار دا سيلفا، للرحيل عن برشلونة، بعد الخسارة في الكلاسيكو الودي، بمدينة ميامي الأمريكية.

وقال راموس لتلفزيون ريال مدريد بعد نهاية مباراة “الكلاسيكو”: “بدلت قميصي مع نيمار، وأتمناها آخر مرة له مع برشلونة”.

وأضاف: “نيمار كان دائمًا خصمًا صعبًا لنا، وأتمنى مغادرته النادي الكتالوني، ولكن في الأخير هذا مستقبله والقرار بيده فقط”.

وكانت تقارير صحافية، أشارت إلى أن نيمار سيرحل عن الفريق الكتالوني خلال الصيف الجاري، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي بمبلغ 222 مليون يورو، وسيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف إسترليني، في باريس سان جيرمان.

وحول الخسارة بنتيجة 3-2 من برشلونة، علق راموس: “في النهاية فاز برشلونة وسنطوي الصفحة ،ونأمل في العودة إلى أفضل شكل لنا في أسرع وقت ممكن”.