بعدما تخلى عن لاعبين ساهموا في 40% من أهدافه.. هل بدأ ريال مدريد رحلة المعاناة؟

يعيش ريال مدريد صيفا ساخنا بعدما تخلى عن عدة لاعبين وجلب آخرين غيرهم وما زالت الإشاعات تتحدث عن بقائه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية باحثا عن مهاجم جديد بعد 3 لقاءات إعدادية سجل خلالها 3 أهداف بأقدام لاعبي وسط الميدان.

وتخلى الفريق الملكي الصيف الحالي عن 6 لاعبين ساهموا تقريبا في 40% من أهدافه الموسم الماضي، والتي قادته للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم ألفارو موراتا 20 هدفا وصنع 6 أهداف وغادر إلى تشيلسي، فيما سجل الكولومبي جيمس رودريغيز 11 هدفا وصنع 13 ليغادر إلى بايرن ميونخ، ومنح المهاجم ماريانو دياز الفريق الملكي 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين ورحل إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

وغادر البرازيلي دانيلو الفريق إلى مانشستر سيتي، وكان سجل هدفا وحيدا و3 تمريرات حاسمة، بينما لم يمدد للبرتغالي بيبي الذي رحل إلى بيشكتاش التركي، وكان سجل هدفين وتمريرة حاسمة، فيما مواطنه فابيو كونتراو الذي لعب قليلا منح تمريرة حاسمة واحدة ورحل هذا الصيف نحو سبورتينغ لشبونة.

اللاعبون الـ6 ساهموا في 65 هدفا من أهداف الفريق الموسم الماضي منها 39 هدفا و26 تمريرة حاسمة وبلغت مساهمتهم في الموسم الماضي 39،63% من مجموع أهداف الفريق.

وفي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أهم هدافي الفريق الموسم الماضي بـ42 هدفا و12 تمريرة حاسمة، وهو يوازي ما قدمه اللاعبون الستة الراحلون يجد ريال مدريد صعوبة في تسجيل الأهداف وظهر خلال لقاءات كأس الأبطال الودية.

وفي انتظار نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية يبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيكون في حاجة لمهاجم جديد في الفريق سواء تعاقد مع الفرنسي كليان مبابي أو جلب لاعبا آخر.